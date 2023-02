Chi è Shari a Sanremo 2023: il percorso da Tu si que vales alla collaborazione con Salmo A soli 20 anni è già tra i big di Sanremo 2023 con il brano Egoista, Shari si è conquistata un posto tra i concorrenti alla 73sima edizione del festival partecipando a Sanremo Giovani e classificandosi tra i primi 6 con la canzone Sotto Voce.

Ha solo 20 anni, Shari è il suo vero nome e sarà in gara tra i big a Sanremo 2023 perché si è classificata tra i primi sei a Sanremo Giovani. Aveva già partecipato a Sanremo Giovani nel 2019, ma ancor prima, nel 2015, a "Tu si que vales", il programma in onda su canale cinque, e nel 2021 ha collaborato con Salmo per la realizzazione del singolo L'Angelo Caduto. Proprio con lui ha scritto il brano Egoista con cui si esibirà sul palco del 73simo festival della canzone italiana che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio.

Chi è Shari, la giovane cantante a Sanremo 2023

Shari Noioso, in arte solo Shari, ha 20 anni ed è friulana. Giovanissima, è cresciuta a Udine e ha da subito dimostrato una grande passione per la musica esibendosi per la prima volta in pubblico all'età di 6 anni, di nascosto dai genitori, e dedicandosi allo studio del pianoforte già all'età di 7 anni incoraggiata da una zia musicista. Intraprende poi gli studi di canto all'età di 11 anni e tre anni dopo, a soli 13 anni, si esibisce sul palco di "Tu si que vales" in onda su canale cinque. Il riscontro con il pubblico è immediatamente positivo, tanto che le fasi iniziali le supera con successo, arrivando fino in finale. Purtroppo non raggiunge il podio, ma non smette mai di cantare. La sua determinazione le porta i primi traguardi. Dopo l'esperienza del talent, accetta la proposta di un contratto discografico con la Warner Music con cui pubblica due cover: Imagine e The Sound of Silence. Poi arriva Don't You Run, il suo singolo di debutto. Oggi sul suo profilo Instagram conta più di 69mila follower e condivide con i fan i suoi traguardi.

Le collaborazioni di Shari con Salmo, Benji e Fede e Il Volo

Le soddisfazioni non terminano con un contratto discografico. Nel 2016 Shari va in tour con Il Volo per L'amore si muove tour e fa da artista di supporto alla band. Tre anni dopo collabora con Benji e Fede al singolo Sale che vende oltre 35mila copie in Italia e conquista il disco d'oro. Era il 2019 e Shari prova per la prima volta la scommessa di Sanremo. Viene confermata tra i 20 finalisti della categoria giovani, ma non riesce a conquistare il pass per accedere a Sanremo 2020.

Un anno dopo un altro disco d'oro, stavolta con Salmo con cui lavora alla realizzazione del brano L'angelo caduto estratto dall'album Flop del rapper. Un ennesimo successo che anticipa una deviazione di genere che arriva nel 2022, dopo aver firmato un contratto con la Columbia Records e quando esce il suo primo Ep intitolato Fake Music. Si distacca dai lavori precedenti ed emerge l'influenza del soul e della black music.

Nel novembre scorso arriva la conferma della sua partecipazione tra i dodici artisti di Sanremo Giovani dove si è classificata, con il brano Sotto Voce, tra i primi sei emergenti che potranno accedere tra i big alla 73sima edizione del festival.

Shari Noioso partecipa a Sanremo 2023 con la canzone Egoista

Shari sale sul palco del teatro Ariston in occasione della 73sima edizione del festival di Sanremo, in onda dal 7 all'11 febbraio su Rai 1, con il suo brano inedito chiamato Egoista, scritto da lei, Salmo, I.Feddi e R. Puddu.