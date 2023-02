“Shari e Salmo stanno insieme”, la cantante smentisce le voci di una storia con il rapper Il rapporto tra Shari e Salmo ha destato non pochi sospetti, dalla loro complicità sembrava che tra loro ci fosse qualcosa che superasse il rapporto strettamente artistico. La cantante, però, smentisce categoricamente queste voci.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le artiste in gara presenti al Festival di Sanremo 2023 c'è Shari, la giovanissima cantante che ha portato all'Ariston il suo brano "Egoista", durante la quarta serata dedicata alla cover e quindi ai duetti, canterà con il rapper Salmo con i brani "Hai scelto me" e "Diavolo in me". Non è mancato un fitto chiacchiericcio in merito al loro rapporto, secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due artisti avrebbero una storia d'amore, ma ecco come stanno realmente le cose.

Le parole di Shari

Una complicità tra Shari e Salmo, beccati insieme anche in contesti extra lavorativi come un viaggio a Dubai, che aveva destato non pochi sospetti tra i fan dei due artisti che, infatti, avevano subodorato la possibilità di un amore che unisse i due, non solo artisticamente. A questo proposito è proprio la giovanissima interprete a fare chiarezza, e in una intervista rilasciata al settimanale F ha dichiarato anche piuttosto piccata:

È il mio produttore, lo considero famiglia, oltre che un grandissimo artista. Mi fa arrabbiare che la mia musica e tutto il mio impegno siano oscurati dal chiacchiericcio di un flirt: siamo amici, lavoriamo insieme, ma non c’è nessun gossip.

Nessun amore, quindi. Il rapper milanese è ancora legato alla sua storica fidanzata, la campionessa di kitesurf Greta Manardo. Sulla questione, infatti, non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione.

Chi è Shari Noioso

Shari Noioso, in arte Shari, ha 20 anni ed è friulana. Giovanissima, è cresciuta a Udine e ha da subito dimostrato una grande passione per la musica esibendosi per la prima volta in pubblico all'età di 6 anni, di nascosto dai genitori, e dedicandosi allo studio del pianoforte già all'età di 7 anni incoraggiata da una zia musicista. Intraprende poi gli studi di canto all'età di 11 anni e tre anni dopo, a soli 13 anni, si esibisce sul palco di "Tu si que vales" in onda su canale cinque.