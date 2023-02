Shari rischia l’incidente sulle scale di Sanremo con il tubino super aderente leopardato Shari è tra i concorreenti più giovani del Festival di Sanremo 2023. La ventenne gareggia col brano “Egoista”. Nella seconda serata ha scelto un look animalier, un abito aderente che le stava costando una caduta.

A cura di Giusy Dente

Shari in Dolce&Gabbana

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il successo di "L'angelo caduto"e "Follia" per Shari arriva la grande occasione del Festival di Sanremo 2023. In realtà per lei non è la prima volta in assoluto. Ha partecipato per due anni a Sanremo Giovani, nel 2019 con "Stella" e nel 2022 con "Sotto voce". Nella sua carriera, c'è anche un'esperienza a Tu si que vales, prima di giungere al sodalizio artistico con Salmo. La ventenne stavolta porta alla gara canora il brano "Egoista", una canzone che vuol far riflettere su quanto a volte si cerchi l'amore solo per non sentirsi soli, per soddisfare un proprio bisogno egoistico.

Shari come un leopardo sul palco dell'Ariston

La giovane cantante ha scelto un look deciso per l'esperienza sanremese, un outfit firmato Dolce&Gabbana. Ha puntato sulla fantasia animalier: abito monospalla fasciante, abbinato a stivali col tacco nella stessa stampa leopardata. La scelta le stava costando cara. Le scale sanremesi sono un cruccio per tutti: ci si prepara a lungo, per muoversi con disinvoltura ed evitare la brutta figura, al momento dell'ingresso in scena. Il vestito aderente, combinato ai tacchi delle calzature, ha fatto sì che la ventenne avesse qualche problemino di nequilibrio: stava quasi per cadere, ma ha scongiurato il pericolo abilmente.

Shari in Dolce&Gabbana

Shari e il Fantasanremo

Intervistata da Fanpage.it, Shari aveva ammesso di essere una fan del Fantasanremo. "Stiamo già pensando agli outfit e a tutti i punti che potremmo tirare dentro, perché sono una persona molto competitiva. Cercherò di dare il mio meglio" aveva detto. Chi ha inserito l'artista in squadra, però, resterà deluso: la cantante col le sue scelte di stile non ha regalato molti punti!