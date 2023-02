Il testo e il significato di “Un bel viaggio”, la canzone degli Articolo 31 a Sanremo 2023 Gli Articolo 31 si presentano al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Un bel viaggio”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Articolo 31 2023, foto di Comunicato Stampa Festival di Sanremo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Articolo 31 debuttano al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Un bel viaggio". A 20 anni dal loro ultimo disco, Dj Jad e J-Ax ritornano assieme per un esordio sul palco più importante d'Italia, dopo aver fatto la pace ed essersi ritrovati. Per l'occasione, il gruppo racconta nel brano il ricongiungimento dei due artisti, attraversando con nostalgia tutte le fasi del successo di uno dei gruppi più influenti alla fine del millennio. Il brano "Un bel viaggio" è stato scritto dallo stesso J-Ax, con suo fratello Grido, alias Luca Aleotti e Federica Abbate: le musiche invece sono state composte da Dj Jad, suo fratello Wlady, alias Wladimiro Perrini, con l'aiuto di Antonio Colangelo e Daniele Silvestri. Qui testo e significato.

Il testo di Un bel viaggio

Come eravamo belli

in queste vecchie foto,

due martelli

anche se non battevamo chiodo.

Io e te scappati da un quartiere velenoso, a differenza loro abbiamo trasformato l'eternit in oro.

La, dove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi per noi era una miniera di diamanti grezzi.

Vestiti larghi

avevamo la visione anche senza farci i funghetti.

La fantasia viaggiava celebrità da strada, ma ai nostri non bastava, come la busta paga, non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta che metti incinta e ci metti su casa.

Non volevamo crescere,

ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che

giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

adesso c'hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere, che ansia e stress,

pero è un bel viaggio.

Poi ce l'abbiamo fatta,

All'inizio era una pacchia, come Frank Sinatra con la mafia.

Ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca poi darsi il cinque, ma senza guardarsi in faccia, solo perché squadra che vince non si cambia, ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta via la palla, vaffanculo basta

Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale

Su come misurare la vita e successo che se a me va male

godo perché a te va peggio.

Non volevamo crescere,

ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. adesso c'hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere, che ansia e stress,

pero è un bel viaggio.

Poi ce l'abbiamo fatta,

All'inizio era una pacchia, come Frank Sinatra con la mafia.

Ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca poi darsi il cinque, ma senza guardarsi in faccia, solo perché squadra che vince non si cambia, ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta via la palla, vaffanculo basta

Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale

Su come misurare la vita e successo che se a me va male

godo perché a te va peggio.

Non volevamo crescere,

ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. adesso c'hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere, che ansia e stress,

pero è un bel viaggio.

Il significato di Un bel viaggio

Dj Jad e J-Ax si presentano al debutto al Festival di Sanremo 2023 con "Un bel viaggio". L'obiettivo? Ripercorrere il successo e la successiva fine degli Articolo 31, la band che ha rappresentato tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, una grande fetta dell'hip hop italiano. Dagli anni al parchetto in cui il senso di rivalsa e la separazione del quartiere che non gli avrebbe dato tante possibilità di futuro si ripercorrono nella prima strofa, mentre nella seconda viene descritta l'esplosione del gruppo, che ha sancito anche l'inizio della separazione dei due soci, J-Ax e Dj Jad, che si sarebbero poi allontanati nel 2006, dopo la pubblicazione di "Italiano Medio" nel 2004.