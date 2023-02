I Depeche Mode ospiti internazionali della finale del Festival di Sanremo 2023 I Depeche Mode saranno i super ospiti internazionali della finale di Sanremo 2023, prevista l’11 febbraio. Ad annunciarlo Amadeus in collegamento con il TG1, a una settimana dall’inizio del Festival.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano gli annunci di Amadeus al Tg1 a un passo dall'inizio del Festival di Sanremo 2023, previsto il 7 febbraio. Durante l'edizione delle 20 del 1 febbraio, il direttore artistico ha rivelato il nome del super ospite internazionale della serata finale: i Depeche Mode. Aveva già lanciato un indizio questa mattina a VivaRai2 con Fiorello, rivelando che sarebbe stato un artista internazionale di origini italiane. Il cast è così al completo.

L'annuncio di Amadeus al TG1

In collegamento con lo studio del TG1, Amadeus ha annunciato il nome del super ospite internazionale della serata finale, quella in cui sarà decretato il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo. A esibirsi sul palco dell'Ariston, per la prima volta nella storia, ci saranno i Depeche Mode. Intanto sono confermati i Black Eyed Peas nella serata dell'8 febbraio.

Gli ospiti e le co-conduttrici di Sanremo 23

Manca una settimana all'inizio di Sanremo 2023 e il cast sembra essere ormai al completo. Nel corso degli ultimi mesi, Amaedus ha annunciato (al TG1 e in diretta a VivaRai2) i nomi delle co-conduttrici e degli ospiti che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston durante le varie serate del festival, che durerà dal 7 all'11 febbraio. Chiara Ferragni, Paola Egonu, Chiara Francini e Francesca Fagnani, che faranno ognuna un monologo, sono le donne scelte per questa edizione. Per quanto riguarda gli ospiti, internazionali e non, ci saranno i Maneskin (vincitori nel 2020 e ora diventati un fenomeno mondiale con la loro musica), Mahmood e Blanco (vincitori della scorsa edizione), i Pooh, Gino Paoli, Al Bano, i Black Eyed Peas.