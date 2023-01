Sanremo 2023, Amadeus annuncia Al Bano, Ranieri e Morandi come superospiti: “Ho combinato un guaio” Amadeus ha annunciato Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi come superospiti italiani della seconda serata.

A cura di Redazione Spettacolo

Amadeus ha annunciato che Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi (già co-conduttore) saranno i superospiti della seconda serata festival di Sanremo 2023. Si conferma quindi la collaborazione tra Amadeus e il Tg1, luogo deputato, ormai, agli annunci delle novità sul Festival di Sanremo. "Avevo detto che durante la settimana, tra gli ospiti, ci sarebbero stati grandi cantanti italiani e lo confermo. Il problema è che sono due o forse tre, credo di aver combinato un guaio" ha detto in collegamento con il Tg1 prima di vedere il video di ciascuno degli ospiti che annunciava di essere l'unico ospite della seconda serata. Amadeus, quindi, conferma la volontà di avere ospiti italiani al di sopra dei 70 anni, portando tre protagonisti e vincitori della Storia del Festival. I tre artisti si esibiranno insieme all’Ariston, per la prima volta nella storia del Festival.

Si va, quindi, pian piano definendo il puzzle che Amadeus sta costruendo per questo secondo triennio a sua firma, il primo anno del nuovo corso che ha già visto qualche annuncio importante, dall'aumento dei Big, che sono saliti a 28, fino alla co-conduzione di Chiara Ferragni che aprirà e chiuderà Sanremo assieme al direttore artistico, con Francesca Fagnani che riempirà un'altra delle cinque caselle disponibili, mentre ogni sera assieme al conduttore ci sarà anche Gianni Morandi che ripassa dalla gara alla presentazione, proprio lui che Sanremo lo ha condotto per due anni consecutivi, nel 2011 e nel 2012.

Nei prossimi giorni saranno vari gli annunci che Amadeus farà per completare il cast di Sanremo, soprattutto per quanto riguarda la parte dedicata agli ospiti. Amadeus, infatti, ha chiarito che non ce ne saranno, almeno sul palco dell'Ariston, al di sotto dei 70 anni, mentre sono aperti gli spazi per quelli internazionali. Il direttore artistico fu molto chiaro, spiegando che gli artisti che avrebbero voluto una passerella al festival lo avrebbero ottenuto solo tentando la carta della gara, per gli altri, invece, non c'era spazio. Intanto, continuano a girare le voci attorno al festival, un grande classico quando si parla di Sanremo.

Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato della possibilità di vedere sul palco anche Silvia Toffanin, con un piccolo giallo successivo, con Amadeus che aveva negato un invito quest'anno, mentre l'agente di Silvia Toffanin, Graziella Lopedota, aveva confermato a Fanpage.it l'invito. Insomma, anche questo fa parte della giostra del Festival. Per adesso, però, un'altra certezza è quella della nave che sarà nel porto di Sanremo e che vedrà l'apertura e la chiusura affidata al rapper sardo Salmo.