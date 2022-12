Amadeus annuncia al Tg1: “Salmo a Sanremo 2023, aprirà i collegamenti dal nostro palco galleggiante” Amadeus annuncia al Tg1 una nuova notizia relativa al Festival di Sanremo 2023. Il conduttore conferma la presenza di un grande nome della musica italiana: Salmo sarà in apertura e chiusura della kermesse.

A cura di Ilaria Costabile

Come di consueto Amadeus si è ritagliato uno spazio nell'edizione del Tg1 delle 20:00 per dare conferma di una nuova notizia che riguarda il Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato la presenza di un cantante amatissimo della scena musicale italiana che avrà un ruolo d'eccezione, ovvero Salmo.

L'annuncio di Amadeus

Amadeus, chiamato da Elisa Anzaldo alla conduzione del telegiornale, è pronta ad annunciare una delle tante novità del Festival di Sanremo 2023 in continua evoluzione:

Vi confermo che ci sarà un palco galleggiante a pochi metri dalla costa, dove ci saranno delle feste bellissime, alle quali ci collegheremo. La Costa Smeralda sarà il nostro palco galleggiante, ma la notizia che voglio darvi e che martedì 7 febbraio e sabato 11, quindi in apertura e chiusura del Festival ci sarà Salmo. Con lui ci collegheremo, seguirà le nostre fantastiche feste sul mare.

I vincitori di Sanremo Giovani

Anche quest'anno al Festival di Sanremo ci sarà spazio per i nuovi talenti, ed è così che dopo le selezioni di Sanremo Giovani, a cui hanno partecipato numerosi aspiranti big. Ecco chi sono i sei vincitori che si esibiranno sul palco dell'Ariston: Shari, Gianmaria, COLLA ZIO, Sethu, Will e Olly che canteranno insieme ai 22 Big già annunciati da Amadeus. Tra i vincitori, proclamati nella finale del 16 dicembre, c'è anche un volto noto dei talent, si tratta di Gianmaria Volpato, classe 2002, è il cantante di Vicenza che ha vinto con il brano La città che odi. Ma il nome di gIANMARIA non era del tutto nuovo dal momento che nel 2021 ha partecipato a X Factor e si è classificato al secondo posto dopo Baltimora, riscuotendo un enorme successo con la canzone Suicidi.

Leggi anche Le foto dei Big del Festival di Sanremo 2023

La lista dei 22 cantanti in gara a Sanremo 2023

Nella diretta del Tg1 del 4 dicembre, Amadeus, come da abitudine, ha annunciato la lista dei nomi dei 22 cantanti big che saranno in gara a Sanremo 2023, insieme ai titoli delle loro canzoni. Ecco tutti gli artisti che calcheranno il palco dell'Ariston

Giorgia– Parole dette male

Articolo 31– Un bel viaggio

Elodie– Due

Colapesce e Dimartino– Splash

Ariete-Mare di guai

Modà– Lasciami

Mara Sattei– Duemilaminuti

Leo Gassman– Terzo Cuore

I Cugini di Campagna– Lettera 22

Mr. Rain– Supereroi

Marco Mengoni– Due Vite

Anna Oxa– Sali (Canto dell'anima)

Lazza– Cenere

Tananai– Tango

Paola e Chiara– Furore

LDA– Se poi domani

Madame– Il Bene nel Male

Gianluca Grignani– Quando ti manca il fiato

Rosa Chemical– Made in Italy

Coma Cose– L'addio

Levante– Vivo

Ultimo – Alba