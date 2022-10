Chiara Ferragni arriva all’Ariston per la prima volta: “Sanremo ci vediamo presto” Chiara Ferragni arriva a Sanremo per la prima volta. L’influencer, che sarà co-conduttrice della prossima edizione del Festival, ha condiviso con i milioni di follower alcuni scatti sul palco del teatro Ariston e nei luoghi simbolo della città. “Sanremo ci vediamo presto”, ha scritto ad accompagnare le foto.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni è pronta per il Festival di Sanremo 2023. L'influencer e imprenditrice digitale da milioni di follower sarà co conduttrice della prima serata della prossima edizione della kermesse musicale, in programma dal 7 all'11 febbraio e, anche se mancano ancora diversi mesi, sembra essere già in attesa dell'inizio di uno degli eventi musicali più importanti in Italia.

Chiara Ferragni pronta per Sanremo 2023

"Sanremo ci vediamo presto", ha scritto Chiara Ferragni condividendo su Instagram alcuni scatti davanti ai luoghi simbolo della città ligure, che ogni anno ospita la kermesse musicale, giunta alla sua 73esima edizione. L'influencer si è fatta ritrarre prima davanti al Teatro Ariston e poi al suo interno, sopra il palco, con la platea vuota alle spalle, che tra qualche mese si riempirà di spettatori pronti ad assistere all'esibizione dei cantanti in gara. In un altro scatto si è mostrata con un bouquet di rose rosa tra le mani, seduta sulla celebre Fontana dello Zampillo. È stata poi avvistata dalle parti di piazza Brescia, il quartiere dove si concentrano i locali della città.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Amadeus ha stupito tutto il pubblico con l'annuncio fatto il 20 giugno durante l'edizione delle 20 del Tg1. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, per il quarto anno consecutivo, ha reso ancora più speciale l'esordio di Giorgia Cardinaletti alla conduzione. "Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l'ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni", ha detto Amadeus lasciando tutti senza parole. L'imprenditrice digitale aprirà e chiuderà con lui la prossima edizione del Festival. Una grande emozione per l'imprenditrice digitale, che ha poi condiviso sui social un foto con il conduttore ringraziandolo per questa opportunità.