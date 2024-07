video suggerito

Chiara Ferragni torna sui social: “Tra pianti e giochi del destino, nella vita si vince e si perde” Chiara Ferragni rompe il silenzio social con un post nel quale mostra le immagini della sua ultima vacanza a Maratea. L’imprenditrice digitale, nella didascalia, ha raccontato dei suoi ultimi mesi trascorsi tra “pianti e strani giochi del destino”: “Ciò che non è mai accettabile è smettere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

934 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni torna sui social con un nuovo post, pubblicato su Instagram, nel quale mostra alcune immagini della sua ultima vacanza a Maratea. L'imprenditrice digitale si è assentata per alcuni giorni, gli stessi durate i quali l'ex marito, Fedez, è stato ricoverato in ospedale: ieri sera ha scelto di rompere quel silenzio per regalare ai suoi followers un messaggio di forza facendo riferimento ai suoi ultimi mesi vissuti tra "pianti e giochi del destino".

Le parole di Chiara Ferragni

A corredo delle immagini scattate durante la vacanza a Maratea, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio social raccontando i suoi ultimi mesi vissuti tra alti e bassi. "Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere". Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino" ha scritto prima di aggiungere:

Sussurrata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere.

Marina Di Guardo: "I problemi hanno un motivo"

Chiara Ferragni ha ricevuto numerosi commenti di affetto e sostegno da parte di fan, amici e familiari. La mamma, Marina Di Guardo, l'ha rincuorata con una citazione di Paulo Coelho: "Ci sono momenti in cui i problemi entrano nella nostra vita e non possiamo fare nulla per evitarli. Ma sono lì per un motivo. Solo quando li avremo superati capiremo perché erano lì". Anche la sorella Valentina ha aggiunto un cuore rosso, la cara amica Chiara Biasi, invece, un cuore nero. Il marito della sorella Francesca ha commentato, in dialetto: "Tama la Cremo. Mai mulàà".