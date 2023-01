Sanremo 2023, le 28 cover e i duetti della quarta serata Ufficializzati a Viva Rai2 le cover previste per i 28 artisti in gara a Sanremo 2023. La lista degli ospiti che accompagneranno i Big in gara nel corso della serata del venerdì e i titoli dei brani scelti per i duetti.

È Viva Rai2 a ufficializzare la lista dei duetti previsti per la serata delle cover di Sanremo 2023, quella tradizionalmente fissata per il venerdì (in questo caso venerdì 10 febbraio). Dopo giorni di indiscrezioni, ad annunciare i nomi degli ospiti che accompagneranno i Big in gara e i titoli delle cover eseguite – in alcuni casi dei medley – sono stati il conduttore e direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi, co-conduttore voluto sul palco dell'Ariston per tutte e 5 le serata del Festival.

Le cover della quarta serata di Sanremo 2023

Ecco la lista completa delle esibizioni: