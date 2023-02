Il testo e il significato di Cause perse, la canzone di Sethu a Sanremo 2023 Sethu aka Marco De Lauri, selezionato tra gli emergenti a Sanremo Giovani, partecipa tra i big di Sanremo 2023 con la canzone “Cause Perse”. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

(Foto Gian Mattia D’Alberto/LaPresse) In foto: Sethu

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sethu gareggia tra i big di Sanremo 2023 con la canzone "Cause perse". Si è classificato tra i primi sei a Sanremo Giovani dove si è esibito con il brano "Sottoterra", conquistando così un posto tra i big alla 73sima edizione del festival della canzone italiana. Sethu è il nome d'arte di Marco De Lauri, un rapper di 25 anni che ha trovato nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese. Una passione che condivide con il fratello gemello Jiz, produttore di molti dei suoi brani e suo compagno in questa esperienza sanremese. Sul palco del teatro Ariston porta un brano che parla proprio del loro legame e di come i due artisti incarnino due ‘cause perse'. Ecco il testo e il significato del brano "Cause perse" di Sethu, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di Cause Perse

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

Il significato di Cause Perse

Sethu porta sul palco di Sanremo 2023 il brano "Cause Perse". L'artista canta all'Ariston una canzone autobiografica – come ha spiegato in un'intervista a Fanpage – è partito dall'espressione ‘causa persa' che indica qualcuno che continua a sbagliare, senza cambiare mai. "Nella prima strofa – ha spiegato – parlo di me e di mio fratello, di sentirsi un po’ le pecore nere. In generale nel brano voglio raccontare l’ostinazione nel provare a fare qualcosa, anche quando non ti senti la persona giusta. Rientra anche il tema delle persone che abbiamo vicino, in questo caso mio fratello gemello, con cui condivido la passione della musica".