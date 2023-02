Amadeus a VivaRai2: “Angelo Duro sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023” Amadeus con un video mandato in onda da Fiorello nel suo show mattutino Viva Rai 2 ha annunciato che Angelo Duro sarà ospite al Festival di Sanremo 2023: “Sarà sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse”.

Fiorello nel suo appuntamento mattutino di questa mattina con Viva Rai2 ha fornito nuovi dettagli sul Festival di Sanremo 2023, in programma per la prossima settimana. Dal 7 all'11 febbraio andrà in scena la kermesse più famosa e amata dagli italiani dal palco dell'Ariston: Amadeus, conduttore e direttore artistico dello show, con un video per il pubblico di VivaRai2 ha fatto un annuncio. "Angelo Duro sarà ospite nella seconda serata del Festival".

L'annuncio di Amadeus

Amadeus con un video mandato in onda da Fiorello nel suo show mattutino VivaRai2 ha annunciato un altro ospite del Festival di Sanremo: Angelo Duro.

Ciao a tutti, lo so è presto ma io sono al lavoro. Nella seconda serata del Festival, mercoledì 8 febbraio, c'è un comico giovane simpaticissimo: Angelo Duro.

In pochi secondi è apparso Angelo Duro alle spalle del conduttore e direttore artistico del Festival ed insieme hanno regalato un breve siparietto. "Stai zitto stai", le parole del comico,"Me lo ricordavo più simpatico", la replica di Amadeus.

Fiorello, chiuso il collegamento video, ha esultato per la presenza del comico e attore Angelo Duro nel prossimo Festival. Questo il suo commento:

Chiamarlo comico è riduttivo, per me è un talento unico. Bravo Amadeus, non è un comico convenzionale. Angelo Duro è duro, non vedo l'ora di vederlo al Festival.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più: la prossima settimana, martedì 7 febbraio, Amadeus darà inizio alle danze dal palco dell'Ariston. Oltre i cantanti in gara, la kermesse ospiterà numerosi volti famosi: Blanco e Mahmood, vincitori della passata edizione, Elena Sofia Ricci, poi i Black Eyed Pease. A Sanremo 2023 anche Al Bano e Massimo Ranieri, e con ogni probabilità il cast della serie tv di successo Mare Fuori. Circolano inoltre indiscrezioni riguardo la presenza di Alessandro Siani.