Ospiti Sanremo 2023: “Sul palco dell’Ariston anche Alessandro Siani” Alessandro Siani sarà ospite del Festival di Sanremo 2023: Adnkronos fa sapere la notizia, “Salirà sul palco dell’Ariston per raccontare il suo nuovo film, Tramite Amicizia”.

Anche Alessandro Siani sarà ospite del Festival di Sanremo 2023. Il famoso attore e comico napoletano, stando a quanto fa sapere Adnkronos, salirà sul palco dell'Ariston per parlare del suo nuovo film che lo vede regista e interprete dal titolo "Tramite amicizia", in uscita nelle sale il 14 febbraio. Non si esclude che possa portare un monologo comico nel corso della kermesse sull"amicizia, tema centrale del suo film, si legge.

Il ritorno di Siani a Sanremo dopo le polemiche nel 2015

Non sarà questa la prima volta di Alessandro Siani sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Nel 2012 conquistò una standing ovation con il suo monologo, nel 2015 invece l'attore, ospite della kermess, scatenò numerose polemiche. Si rese protagonista di una battuta infelice rivolta ad un bambino in carne presente tra il pubblico. Su Twitter il pubblico non lo perdonò: fu accusato di body shaming, il Codacons parlò di bullismo. Nella prossima edizione del Festival, si legge su Adnkronos, potrebbe non essere solo: incerta la presenza, al suo fianco, del cast del suo nuovo film tra cui Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio con Amadeus ancora nel ruolo di presentatore e direttore artistico, vedrà sul palco i vincitori della scorsa edizione, Blanco e Mahmood. Anche Elena Sofia Ricci sarà ospite della kermesse per presentare la fiction "Fiori sopra l'inferno" che la vedrà protagonista. Attesi superospiti come i Black Eyed Peas, poi Al Bano e Massimo Ranieri che si esibiranno con Gianni Morandi, co-conduttore al fianco di Amadeus. Sul palco dell'Ariston potrebbero salire anche i protagonisti della serie tv di successo Mare Fuori che dal 1 febbraio sarà disponibile con i primi episodi della terza stagione su Rai Play.