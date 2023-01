Sanremo 2023, Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici, Black Eyed Peas ospiti internazionali Chiara Francini e Paola Egonu saranno le co-conduttrici del Festival di Sanremo, mentre Amadeus annuncia anche i Black Eyed Peas come ospiti internazionali.

A cura di Francesco Raiola

Amadeus ha annunciato che l'attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu saranno le ultime co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo e contemporaneamente ha anche annunciato che i Black Eyed Peas saranno i secondi ospiti sul palco dell'Ariston. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione si è collegato nuovamente al Tg1, spazio preposto, ormai, all'annuncio delle grandi novità che riguardano il Festival per completare il quadro della co-conduzione femminile di Sanremo, dopo che nelle scorse settimane erano state svelate Chiara Ferragni come conduttrice della prima e dell'ultima sera e di Francesca Fagnani a completare un'altra delle caselle. Ferragni è stato il primo annuncio dato da Amadeus per questo nuovo corso, il primo anno del secondo triennio della sua gestione: un nome che permette un appeal internazionale.

Con tre video l'attrice Chiara Francini, la pallavolista Paola Enogu e i Black Eyed Peas hanno annunciato che saranno tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Chiara Francini è uno dei volti più noti della televisione e del Cinema italiano, così come Paola Enogu, capitana della nazionale di pallavolo, lo è dello Sport nazionale: le due co-conduttrici affiancheranno Amadeus rispettivamente venerdì 10 febbraio e giovedì 9, chiudendo il puzzle della conduzione. I Black Eyed Peas, sei volte vincitori dei Grammy Awards, invece, saranno protagonisti mercoledì 8 febbraio, lo stesso giorno del trio formato da Al Bano, Massimo Ranieri e Morandi. La band americana porterà all'Ariston i loro successi, compreso il singolo "Simply the best" tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane: "Dopo tre anni Sanremo torna a ospitare i grandi nomi della musica internazionale" dice Amadeus presentandoli e aggiungendo, inoltre, che nei prossimi giorni farà altri due annunci: uno lunedì mattina a Viva Radio 2 da Fiorello e un altro durante la settimana.

Per quanto riguarda gli ospiti l'unico annuncio era stato quello della settimana scorsa, quando Amadeus aveva annunciato che sul palco dell'Ariston sarebbero arrivati, per la prima volta in trio, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi che è già al festival in qualità di co-conduttore. Per il trio è una prima volta, anche se da anni si vociferava della possibilità di una tourneé a tre, come tutti gli artisti avevano detto in più occasioni e chissà che Sanremo non sia il palco per annunciare qualcosa in più di un'ospitata. Gli unici altri annunci sono stati quelli sulla nave da crociera che sosterà nel porto della città ligure e che ospiterà Salmo per la prima e ultima sera e Guè, per una settimana che almeno per quanto riguarda quel versante sembra virare decisamente sul rap, in gara esclusivamente con Lazza e Madame, almeno nella formazione.