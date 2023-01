Mare Fuori 3 in onda in tv dal 15 febbraio, la Rai vuole il cast della serie a Sanremo Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Mare Fuori è stata comunicata la data di messa in onda in Tv. Presenti tutti gli attori del cast, appello finale per l’amministratore delegato: “Vogliono cantare la sigla di Mare Fuori all’Ariston”.

A cura di Andrea Parrella

Mare Fuori 3 arriva dal 1 febbraio su RaiPlay. La serie, che ha avuto un enorme successo di pubblico soprattutto negli ultimi mesi, era tra i prodotti più attesi della stagione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Roma, è stata data anche la data di partenza di Mare Fuori 3 su Rai2, il giorno scelto è mercoledì 15 febbraio.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti i massimi vertici Rai, dall'amministratore delegato Carlo Fuortes alla direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, fino a quella di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Un incontro durante il quale sono stati forniti i dati che certificano il successo del prodotto, poche anticipazioni sulla trama (il personaggio di Ciro ricompare clamorosamente) e durante la quale sono intervenuti i principali protagonisti della serie, tra cui Massimiliano Caiazzo, che a Fanpage.it ha anticipato alcuni risvolti della terza stagione.

Le novità di Mare Fuori 3

"Nella terza stagione, che andrà in onda dal 15 febbraio anche su Rai 2, i protagonisti sono cresciuti e si troveranno alle prese con l’amore, un sentimento sconosciuto e profondo, travolgente e destabilizzante", dice la direttrice di RaiFiction Ammmirati, esaltando le qualità di un prodotto trasversale, che ha saputo interessare più fasce di pubblico. Le fa eco Elena Capparelli, ripercorrendo la genesi del boom di Mare Fuori: "Mare Fuori 1 aveva già dato significativa prova di essere un prodotto apprezzato, ma con la seconda è successo qualcosa di incredibile, soprattutto per l'effetto che ha avuto anche sulla prima stagione. Vedere i dati al mattino, dopo la messa in onda, era incredibile". Nessun commento sull'effetto Netflix sulla visibilità della serie, visto che Mare Fuori è attualmente disponibile anche sulla piattaforma streaming per eccellenza.

Leggi anche Mare Fuori 3 dal 1 febbraio solo su RaiPlay, la risposta Rai al boom della serie su Netflix

Il documentario su Mare Fuori

È stato inoltre presentato Mare Fuori#Confessioni, un mockumentary in 17 puntate brevi con i protagonisti della serie che si raccontano e le prime due stagioni. Quindi spazio agli sceneggiatori, prima Cristiana Farina: "Per il momento è prevista una quarta, una quinta, anche una sesta stagione. Trattandosi di un prodotto polifonico c'è molto materiale. L'idea nasce tanto tempo fa, io lavoravo a Un Posto al Sole e feci un seminario all'IPM di Nisida, immaginando già delle storie. La cosa è finita in un cassetto e poi è stata riesumata dopo qualche anno". Poi Cadeddu: "Aver pensato a questo mondo e vedere qui dei personaggi con dei volti e caratteristiche ci emoziona molto".

Carolina Crescentini è Paola in Mare Fuori

Elogi al cast da parte del regista Ivan Silvestrini: "Lavorare con gli attori è stato fondamentale, perché ha contribuito a costruire i personaggi con le loro proposte. Credo che la vitalità di Mare Fuori si debba proprio a loro". Quindi le parole di Carolina Crescentini, che racconta il suo personaggio: "Paola è entrata definitivamente in contatto con i ragazzi e questo può portare a cose positive ma anche conseguenze impreviste!". Valentina Romani aggiunge qualche dettaglio sulle evoluzioni del suo personaggio: "Nadiza in questa stagione deve imparare a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Fino ad ora è un problema che ha dovuto porsi relativamente". E così Nicolas Maupas: "Filippo sembra aver trovato finalmente la sua strada".

Il cast di Mare Fuori a Sanremo?

La conferenza stampa si chiude con un appello del produttore della serie all'amministratore delegato: “Questi ragazzi sognano di andare a Sanremo2023 per cantare la sigla di Mare Fuori". Proposta alla quale l'ad ha risposto positivamente: "È un desiderio che si deve realizzare".