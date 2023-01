Mare Fuori 3 dal 1 febbraio solo su RaiPlay, la risposta Rai al boom della serie su Netflix Mossa interessante della Rai, che anticipa l’arrivo della terza stagione di Mare Fuori in esclusiva su RaiPlay (poi verrà trasmessa anche su Rai2). Una risposta al caso della scorsa estate, quando Netflix si era quasi “appropriata” della serie acquisendone i diritti.

Tra i prodotti più attesi della stagione di fiction televisiva c'è sicuramente Mare Fuori, gallina dalle uova d'oro della Rai che negli ultimi due anni è riuscita a generare un enorme seguito, fatto soprattutto di un pubblico giovane che l'azienda fatica a intercettare con facilità. Non a caso, la certificazione definitiva di Mare Fuori, almeno nella percezione generale, è avvenuta quando i diritti della serie sono stati acquisiti da Netflix la scorsa estate, determinando un vero e proprio boom al netto di numeri già altissimi per la piattaforma RaiPlay e per la messa in onda lineare su Rai2.

Mare Fuori 3 in esclusiva su RaiPlay dal 1 febbraio

In ragione di questi elementi appare lungimirante e certamente azzeccata l'operazione Rai che nei giorni scorsi ha annunciato l'uscita di Mare Fuori 3 in esclusiva su RaiPlay a partire dal 1 febbraio. Solo in una fase successiva la serie verrà trasmessa su Rai2. Una mossa che consente all'azienda di valorizzare al meglio un prodotto fatto in casa e, contestualmente, il valore di una piattaforma dotata di un catalogo vastissimo e variegato capace di spaziare tra teche e prodotti originali che, pur essendo cresciuta molto negli ultimi anni, continua a patire gli effetti di una reputazione "gregaria" nel settore dello streaming affollato da Netflix, Prime Video, Disney, Now etc.

Una nuova stagione per RaiPlay

Insomma, la scelta dell'azienda di puntare su Mare Fuori approfittando dell'enorme hype per la terza stagione, potrebbe portare RaiPlay in una nuova fase della propria esistenza e valorizzare, con un effetto a catena, i contenuti originali della piattaforma. estriPer alcune settimane la serie diretta da Ivan Silvestrini, con protagonisti Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani e tanti altri che promette lacrime e commozione.