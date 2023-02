Sanremo 2023, la scaletta e gli orari della terza serata: cantanti, canzoni, ospiti e classifica

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 in programma oggi, giovedì 9 febbraio, a partire dalle ore 20.40 al Teatro Ariston. Dopo le prime due puntate, questa sera tutti i 28 cantanti Big in gara si esibiranno nuovamente, presentando la loro canzone inedita. Al momento in testa alla classifica ci sono Marco Mengoni, Colapesce Dimartino e Madame, ma questa sera saranno la giuria e il pubblico da casa a votare attraverso il Televoto. Dopo le esibizioni, verrà stilata una nuova classifica generale.

Co-conduttrice della terza serata del Festival sarà Paola Egonu: la pallavolista azzurra, volto della Nazionale italiana alle Olimpiadi, arriva a Sanremo 2023 dopo un anno di successi sportivi. Con Chiara Francini prevista domani, si chiude il parterre delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023.

Tra gli ospiti della terza serata c'è grande attesa per i Maneskin, vincitori dell'edizione 2021 e reduci da un anno di grandi successi. Spazio anche a Peppino Di Capri, che celebrerà all'Ariston la sua lunghissima carriera. Atteso anche Sangiovanni, che canterà con Morandi "Fatti mandare dalla mamma". Sul Suzuki Stage in piazza Colombo si esibirà Annalisa, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda è atteso Gué.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2023

Ecco l'elenco dei cantanti che si esibiranno questa sera, l'ordine di uscita verrà annunciato durante la conferenza stampa.

Anna Oxa

Ariete

Articolo 31

Colapesce Dimartino

Colla Zio

Coma_Cose

Elodie

Gianluca Grignani

Gianmaria

Giorgia

I Cugini di Campagna

Lazza

LDA

Leo Gassmann

Levante

Madame

Mara Sattei

Marco Mengoni

Modà

Mr. Rain

Olly

Paola & Chiara

Rosa Chemical

Sethu

Shari

Tananai

Ultimo

Will

