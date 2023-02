I Maneskin hanno suonato a Sanremo 2023 in half playback: ecco cosa significa I Maneskin hanno suonato al festival di Sanremo in half playback. Cosa significa?

La terza serata è quella in cui si esibiscono tutti e 28 i Big di questo festival di Sanremo, ma è anche quella in cui tornano ancora su quel i Maneskin, la band che vinse nel 2021 con "Zitti e buoni", aggiudicandosi qualche mese dopo anche l'Eurovision Song festival e da lì il mondo. Da due anni, ormai, la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è ai vertici della musica mondiale e anche con il loro ultimo album "Rush!" hanno fatto discutere, nel bene (Fallon) e nel male (Pitchfork). La band è arrivata sul palco di Sanremo con una specifica in scaletta che diceva "half playback".

Cosa significa half playback? In questo caso non c'entra con la voce, che è l'unica dal vivo, ma per half playback si intende che, la band ha delle sequenze pre registrate che suonano, mentre la band ci suona sopra. Insomma, non c'è niente di scandaloso, è una cosa che in televisione avviene spesso, soprattutto quando ci sono evidenti difficoltà di fare cambi di palco, come può avvenire qui al festival dove evidentemente preparare il set della band romana avrebbe richiesto troppo tempo. Ovviamente l'half playback non è solo qualcosa che viene usato in tv ma avviene tranquillamente anche live, serve a rendere "più sicura" la performance.

Ed è live i Maneskin hanno fatto vedere alcune delle loro cose migliori in questi anni. Hanno girato il mondo con performance importanti, suonando su alcuni dei palchi migliori al mondo. Qualche anno fa, poco prima del loro Sanremo vincente, ai microfoni di Fanpage spiegarono che avevano ridotto sempre di più l'uso delle sequenze: "Prima avevamo le sequenze che comunque fanno le differenze, poi ci siamo sganciati da quel mondo lì e ci siamo detti ‘Suoniamo in power trio', portiamoci un suono dietro per cui basso, chitarra e batteria devono reggere da sole". Ovviamente i tempi e le cose sono cambiate e a volte serve anche facilitarsi la vita, soprattutto per un medley di pochi minuti.