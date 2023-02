Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023 Giorgia ritorna dopo 22 anni al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Parole dette male”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Giorgia 2022, foto di Instagram Account @giorgiaofficial

Giorgia ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Parole dette male", a 22 anni di distanza dall'ultima partecipazione, presentata da Raffaella Carrà. Sarà la sua quinta partecipazione alla kermesse sanremese, un viaggio cominciato nel 1994, quando nel Festival condotto da Pippo Baudo, propose, nel circuito delle Nuove Proposte, il brano “E poi” classificandosi al settimo posto dietro al vincitore Andrea Bocelli. L'anno successivo vince il Festival con "Come Saprei", diventando la prima cantante nella storia del festival a conquistare quattro premi: primo posto Big, premio della Critica, premio Autori e premio Radio e TV. Nel 1996 riesce ancora a salire sul podio con "Strano il mio destino", per poi attendere cinque anni per la sua ultima partecipazione prima di oggi. Nel 2001, con la conduzione del Festival affidata a Raffaella Carrà, la cantante si classifica al secondo posto con "Di sole e d'azzurro", dietro solo la debuttante vincitrice Elisa con "Luce". Qui il testo e il significato di "Parole dette male".

Il testo di Parole dette male

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare

Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però

È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Il significato di Parole dette male

Giorgia ritorna al Festival di Sanremo 2023, a 22 anni di distanza dall'ultima volta, con "Parole dette male". La cantante romana, che lo scorso 4 novembre ha pubblicato il primo singolo del suo undicesimo album in studio, il brano dal titolo "Normale", che insieme a "Parole dette male", farà parte di "Blu", in uscita il prossimo 17 febbraio. Il brano sanremese rispetta le sonorità dell'ultimo singolo pubblicato, in un racconto che ripercorre in maniera nostalgica una relazione passata. Da "La prima fuga al mare in moto d’estate, le tue risate e fare i cretini nei prati, andare a dormire ancora bagnati" si può osservare la malinconia del passato, spazzata via dalla realtà incombente, come nel ritornello della canzone, che recita: "E tu alla fine eri una bella emozione

che non si può provare a ripetizione, la mia canzone. Ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette".