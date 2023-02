La nuova classifica di Sanremo 2023: Marco Mengoni ancora primo, è il favorito per la vittoria La classifica aggiornata del Festival di Sanremo 2023: Marco Mengoni ancora primo, seguito da Ultimo, Mr Rain, Lazza e Tananai.

Marco Mengoni a Sanremo 2023 (LaPresse)

Marco Mengoni continua a essere primo nella classifica generale dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo 2023, ma dopo il televoto Ultimo e Mr Rain recuperano molte posizioni. È questo il verdetto della classifica generale dopo le prime due serate – in cui ha votato la Giuria della Sala Stampa – e la terza serata, dove sono stati la Giuria Demoscopica e il Televoto a esprimere la propria preferenza. Come accade spesso, il voto del pubblico non ha coinciso con quanto espresso nei giorni precedenti dalla Sala Stampa, TV, Radio e Web.

Ecco la classifica generale prima della quarta serata del Festival, in attesa dei voti della serata dei duetti.

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Mr Rain – Supereroi Lazza – Cenere Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Colapesce Dimartino – Splash Elodie – Due Giorgia – Parole dette male Coma_Cose – L’addio Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Modà – Lasciami Paola e Chiara – Furore LDA – Se poi domani Ariete – Mare di guai Articolo 31 – Un bel viaggio Mara Sattei – Duemilaminuti Leo Gassman – Terzo cuore Colla zio – Non mi va Levante – Vivo Cugini di Campagna – Lettera 22 Gianmaria – Mostro Olly – Polvere Anna Oxa– Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

Nuova classifica dopo la serata dei duetti

La quarta serata, in programma venerdì 10 febbraio 2023, è dedicata ai duetti e alle cover. Saranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa e il pubblico da casa tramite il Televoto a esprimere la propria preferenza: alla fine della serata verrà annunciata la classifica provvisoria della serata cover, e infine la classifica generale prima della finalissima di sabato 11 febbraio 2023.