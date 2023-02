Sanremo 2023, la scaletta e gli orari della quarta serata: duetti, cantanti e ospiti del Festival

Intanto si torna a pensare alla terza serata del Festival e all’intervento di Paola Egonu che, com’era prevedibile, ha generato reazioni politiche. "Le parole di Paola Egonu sono state per me inopportune. Non l'ho sentita, non ho visto il festival, è una grande atleta, ma credo che parlare di un'Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani”, ha fatto sapere il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina ospite di Telelombardia.

"Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l’Italia non è razzista", ha detto il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli in un'intervista al Corriere della Sera. "Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un’accusa del genere. Può essere, invece, che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile".