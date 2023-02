Televoto Sanremo 2023 di venerdì 10 febbraio: codici e numeri per votare nella serata cover Come votare i cantanti nella quarta serata di Sanremo 2023 attraverso il televoto: numeri, codici, regole e costi.

A cura di Cristina Somma

(Foto Gian Mattia D’Alberto / LaPresse) Nella foto: Amadeus

Sanremo 2023 arriva alla sua quarta serata, quella dove gli artisti si esibiranno in delle cover e duetteranno con altri cantanti. Anche stasera il pubblico potrà indicare il suo brano o artista preferito ai numeri 894.001 e 475.475.1 tramite il televoto, però i codici dei cantanti in gara saranno diversi da quelli di ieri sera e seguiranno il nuovo ordine d'uscita dato dalla scaletta della serata dei duetti. I voti dei telespettatori si aggiungeranno a quelli della Giuria Demoscopica, formata da 300 fruitori abituali di musica, e quelli della sala stampa.

I codici per votare i cantanti nella quarta serata del Festival

Durante la quarta serata del festival di Sanremo 2023, il pubblico potrà intervenire con il televoto. Per votare è necessario comunicare, tramite telefonata o sms, il codice del cantante o brano favorito. I codici vengono assegnati a ogni arista seguendo l'ordine delle esibizioni. Ecco i codici della quarta serata.

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente (codice televoto 01) Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di Michele Zarrillo (codice televoto 02) Elodie e BigMama – American Woman (codice televoto 03) Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola (codice televoto 04) Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti (codice televoto 05) Lazza con Emma e Laura Marcatori – La Fine (codice televoto 06) Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio (codice televoto 07) Shari con Salmo – Medley di Zucchero (codice televoto 08) Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso (codice televoto 09) Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato (codice televoto 10) Articolo 31 con Fedez – Medley Articolo 31 (codice televoto 11) Giorgia con Elisa – Medley di Luce e Di sole e d’azzurro (codice televoto 12) Colapesce Dimartino con Carla Bruni – Azzurro (codice televoto 13) I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – Medley di La forza della vita e Anima mia (codice televoto 14) Marco Mengoni con Kingdom Choir – Let it be (codice televoto 15) gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è (codice televoto 16) Mr. Rain con Fasma – Qualcosa di grande (codice televoto 17) Madame con Izi – Via del campo (codice televoto 18) Coma_Cose con Baustelle – Sarà perché ti amo (codice televoto 19) Rosa Chemical con Rose Villain – America (codice televoto 20) Modà con Le Vibrazioni – Vieni da me (codice televoto 21) Levante con Renzo Rubino – Vivere (codice televoto 22) Anna Oxa con iLjard Hava – Un’emozione da poco (codice televoto 23) Sethu con Bnkr44 – Charlie fa surf (codice televoto 24) LDA con Alex Britti – Oggi sono io (codice televoto 25) Mara Sattei con Noemi – L’amour toujours (codice televoto 26) Paola e Chiara con Mark & Kremont – Medley di Paola e Chiara (codice televoto 27) Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò (codice televoto 28)

Come votare telefonando al numero ufficiale

Per televotare durante la quarta serata di Sanremo 2023 è possibile chiamare da telefono fisso al numero 894.001 e comunicare, seguendo le istruzioni di un messaggio preregistrato, il codice del proprio artista o brano preferito.

Come televotare tramite SMS

Per televotare durante la quarta serata di Sanremo 2023 è possibile inviare un sms da linea mobile al numero 475.475.1 con il codice del proprio artista o brano preferito.

I costi e quanti voti si possono esprimere

Si può votare per un massimo di cinque volte per ogni canale di erogazione, ogni sera. Quindi cinque volte da telefono fisso e cinque volte da telefono mobile, effettuabili da ciascuna utenza telefonica.

Ogni chiamata o sms con cui si è espresso un voto, risultato valido, ha un costo di 0,51 euro IVA inclusa. Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio.

Nessun costo viene addebitato alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto. Lo stesso vale per gli sms. Se l'utente dovesse quindi effettuare un numero eccessivo di chiamate, o inviare un numero eccessivo di Sms, oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto, o fuori tempo massimo, non sarà conteggiato né verrà pagato. In quel caso l'utente ascolterà o riceverà un messaggio gratuito che lo informerà della mancata convalida del suo voto.

Quanto pesa il televoto sulla classifica dopo la quarta serata

La classifica finale della quarta serata, dove si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara con delle cover cantate in duetto con altri artisti, sarà stabilita da televoto (34%), sala stampa(33%) e giuria demoscopica 1000 (33%). Quest'ultima è composta da 300 persone, abituali fruitori di musica, che voteranno le canzoni in gara attraverso un’applicazione gestita da un’azienda specializzata.