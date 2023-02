Chi è iLjard Shaba, il violoncellista sul palco con Anna Oxa a Sanremo 2023 iLjard Shaba è un violoncellista e dj albanese, scelto da Anna Oxa per duettare con lei durante la serata delle cover a Sanremo 2023 dove si esibiranno con il brano “Un’emozione da poco”.

A cura di Cristina Somma

iLjard Shaba (@Instagram)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ecco tutto quello che c'è da sapere su iLjard Shaba, il musicista che duetta con Anna Oxa a Sanremo 2023 durante la serata delle cover. I due si esibiscono con il brano "Un'emozione da poco". iLjard Shaba è un violoncellista e dj albanese, conosciuto nella sua terra come ‘il famoso violoncellista dei matrimoni albanesi', come scrive sul suo sito. Non si sa molto sulla sua vita personale, meno ancora riguardo la sua data di nascita. Il suo profilo Instagram però conta quasi 20mila follower e lì l'artista condivide tutte le informazioni riguardanti la sua carriera e qualche spezzone della sua vita privata.

Chi è iLjard Shaba, violoncellista e dj performer

iLjard Shaba è un violoncellista e dj albanese, affianca Anna Oxa nella serata delle cover a Sanremo 2023 dove si esibiranno con il brano "Un'emozione da poco". L'artista è amante degli animali e vanta una carriera decennale come dj e a 16 anni ha cominciato a suonare il violoncello. Un musicista eclettico che passa dalla musica classica, al jazz, fino alla musica latina e alle canzoni popolari.

iLjard Shaba, come si racconta sui social e sul suo sito personale

iLjard Shaba ha un profilo Instagram di oltre 19mila follower dove condivide con i suoi seguaci principalmente informazioni riguardo la sua carriera, ma anche qualche attimo di vita privata. Nonostante sia un artista discreto e non abbia fatto emergere indiscrezioni riguardo presunte relazioni, non fa mancare ai suoi fan l'approccio meno informale richiesto dai social. Sul suo sito personale invece si promuove come musicista per i matrimoni, descrivendosi come ‘il famoso violoncellista dei matrimoni albanesi'. Proprio per gli sposi propone un servizio descritto da lui come "innovativo" che prevede l'introduzione di uno spettacolo di pistole CO2 (anidride carbonica) per rendere l'evento più esclusivo, ma non solo. Nonostante abbia calcato i palchi di tutto il mondo, si propone come maestro. Pare impartisca lezioni private ad aspiranti dj e violoncellisti.

iLjard Shaba duetta con Anna Oxa a Sanremo 2023

Anna Oxa partecipa a Sanremo 2023 con il brano "Sali (Canto dell'anima). È una delle artiste con più presenze al festival della canzone italiana, dove torna dopo dodici anni e due vittorie. Alla serata delle cover che si terrà il 10 febbraio è previsto che i big si esibiscano in un duetto. La cantante, di origine albanese, per l'occasione ha scelto di portare sul palco il suo brano "Un'emozione da poco" ed esibirsi con il violoncellista e dj albanese iLjard Shaba, ancora poco noto in Italia, ma già conosciuto nel mondo.