Quartetto Flegreo con Edoardo Bennato e Leo Gassman a Sanremo 2023: chi sono i quattro musicisti Chi è il Quartetto Flegreo, il gruppo che accompagna Edoardo Bennato assieme a Leo Gassman nella serata dei duetti di Sanremo 2023.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Quartetto Flegreo sale sul palco di Sanremo assieme ad Edoardo Bennato e Leo Gassman: si tratta di Simona Sorrentino al Primo Violino, Fabiana Sirigu al Secondo Violino, Luigi Tufano alla Viola, Marco Pescosolido al Violoncello. Il gruppo, formato dai quattro musicisti napoletani, parteciperanno a Sanremo 2023 durante la serata dei duetti, al fianco di Leo Gassman che duetterà con Edoardo Bennato. La partecipazione del gruppo ad esibizioni con Bennato è frequente, ma non solo: in passato, avevano collaborato anche con altri grandi artisti come Claudio Baglioni.

Chi sono i membri del Quartetto Flegreo

La formazione del Quartetto Flegreo vede Simona Sorrentino al Primo Violino, Fabiana Sirigu al Secondo Violino, Luigi Tufano alla Viola, Marco Pescosolido al Violoncello. I quattro hanno un canale YouTube particolarmente attivo, ma sulle loro vite private si conosce molto poco: la loro dedizione per la musica appare di fatto totale. Solo del primo violino, Simona Sorrentino, si conosce qualche dettaglio in più: diplomata al Conservatorio di Napoli, infatti, si esibisce anche come solista sia in performance di musica classica che in performance di musica house, in questo caso con il violino elettrico.

La storia del quartetto flegreo e le collaborazioni

Tra le collaborazioni più note, c'è quella di Simona Sorrentino, il primo violino, con Alessandro Siani nel tour 2011-2012 e quello estivo di Eugenio Bennato nel 2006. Quartetto Flegreo che invece collabora in maniera continua con Edoardo Bennato fin dal 2011, mentre con Claudio Baglioni il gruppo ha suonato nel tour invernale 2011 ed ha partecipato al dvd "Crescendo e cercando". Altre partecipazioni sono quelle con Lucio Dalla (2010), Massimo Ranieri (2007), Sal da Vinci (2001) e Amedeo Minghi (2001-2002).