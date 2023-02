Fantasanremo 2023 della quarta serata: cantanti e punti aggiornati in diretta Occhi puntati sui comportamenti dei Big sul palco dell’Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 per i punti al Fantasanremo: nonostante la pioggia di bonus per Will, Sethu detiene il primato nella classifica dopo la terza serata.

Parallelamente al Festival, occhi puntati anche sul Fantasanremo. Oltre 4 milioni di italiani hanno preso parte al gioco e anche stasera gareggeranno con i loro artisti preferiti e sui quali hanno puntato. Nella terza serata di Sanremo 2023 è andata male per Gianluca Grignani che, nonostante i diversi gesti pro regolamento, ha fatto perdere 50 punti per aver fermato l'esibizione. Pioggia di bonus invece per Will che prima dell'esibizione ha fatto il bagno di notte gettandosi nel mare della città che ospita il Festival. Nonostante il gesto, la classifica al momento vede Sethu al primo posto con 235punti, seconde Paola & Chiara con 206 punti. Chi tra i Big stasera conquisterà nuovi punti bonus? Il gesto più gettonato, presente nel regolamento, continua ad essere il batti 5 a Gianni Morandi e il bacio a conduttore e co-conduttrice.

Elodie +20 punti con il Bonus Pelù

La gara è iniziata con +10 per Ariete per essere stata la prima ad esibirsi con Sangiovanni nel duetto sulle note di Centro di gravità permanente. La cantante che fa guadagnare +5 punti per il suo discorso post esibizione, ne fa perdere altri 5 per essersi presentata indossando un cappellino. Il secondo ad esibirsi è Will che indossa un fiocco giallo contro la guerra e fa guadagnare 10 punti, con altri cinque punti per il ringraziamento post esibizione.

Elodie, terza cantante ad esibirsi indossa occhiali da sole che sono + 5 punti, l'artista fa guadagnare anche un bonus Piero Pelù per aver sottratto la borsa ad una spettatrice nel pubblico, facendo guadagnare ben 20 punti.