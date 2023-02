La classifica aggiornata del FantaSanremo: i punti ai cantanti dopo la terza serata Continuano ad aggiornarsi i punti del FantaSanremo dopo la terza serata del Festival, in onda mercoledì 9 febbraio. Ecco la classifica aggiornata, con i bonus e i malus guadagnati dai 28 artisti in gara.

A cura di Elisabetta Murina

Parallelamente al Festival di Sanremo 2023, continua anche la sfida social del FantaSanremo. Nella terza serata del l9 febbraio tutti e 28 i Big i gara si sono nuovamente esibiti con la loro canzone, aggiornando così la classifica con nuovi punti bonus e malus. Da Gianluca Grignani che ha fermato l'esibizione per problemi di audio (con una presunta bestemmia), al dolce gesto di Lazza che è sceso dal palco per donare un mazzo di fiori alla mamma, fino a Will che prima di esibirsi ha fatto un tuffo in acqua di notte, facendo guadagnare diversi punti ai giocatori che lo hanno messo nella propria squadra. Ecco quindi la classifica di tutti gli artisti, con i relativi punti, aggiornata alla terza serata: