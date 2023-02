Will fa il bagno al mare di notte prima dell’esibizione e conquista 50 punti al Fantasanremo 2023 Durante la terza serata di Sanremo 2023 il giovane cantante Will si è tuffato in mare di notte mentre aspettava il suo turno per cantare. In scaletta era l’ultimo e il suo gesto gli ha consentito di conquistare un bonus di 50 punti al Fantasanremo.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Nella foto: Will

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Per questa sera è solo l'inizio, ci vediamo all'Ariston". Così, il giovane cantante Will, in gara tra i big a Sanremo 2023 con la canzone "Stupido", ha scritto sotto al reel pubblicato su Instagram che mostra il suo bagno di notte che gli ha consentito di aggiungere 50 punti al suo Fantasanremo, il fantasy game basato sul Festival della canzone italiana che ha spopolato negli ultimi anni.

Il video risale a ieri notte, prima dell'esibizione prevista per William Busetti, vero nome di Will, durante la terza serata di Sanremo 2023 dove si è esibito per ultimo. Il clima, certo, non era dei migliori. C'erano circa 4 gradi nella cittadina ligure e il cantante, durante il suo bagno notturno, pare li abbia percepiti tutti.

Nel filmato si mostra in mutande e, avvicinando il volto al telefono, dice ai suoi followers, taggando anche il Fantasanremo: "Allora, stasera canto per ultimo al festival, esce il mio disco, è la serata più bella della mia vita. Beccatevi sti 50 punti". Si lancia in acqua di schiena, con le scarpe al piede e tra le grida di esultanza dei suoi amici. Un solo tuffo, poi una corsa verso qualcuno che gli teneva l'asciugamani.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

Poco dopo essersi asciugato era sul palco dell'Ariston con la sua "Stupido". Durante l'esibizione ha sottratto gli occhiali a una persona del pubblico e li ha indossati, aggiudicandosi altri bonus per il Fantasanremo. Si tratta del bonus Pelù, da 20 punti, che prevede che l'artista sottraggo borsetta o effetto personale a un membro del pubblico e del bonus Dargen da 5 punti che prevede che l'artista indossi un paio di occhiali da sole.

Tutti i suoi sforzi però non sono bastati per raggiungere il primo posto nella classifica temporanea del Fantasanremo dove attualmente in testa c'è Sethu con 42 punti in più, seguito da Paola e Chiara con 13 punti di scarto. Nulla è ancora definito, ci sono ancora due serate da giocare e la sfida è ancora aperta.

Chi è Will, il cantante in gara tra i big di Sanremo 2023 con il brano Stupido

William Busetti, vero nome di Will, è un cantante emergente in gara tra i big di Sanremo 2023 con la canzone "Stupido". Partecipa tra gli artisti affermati perché è riuscito a classificarsi tra i primi sei a Sanremo Giovani con il brano "Le cose più importanti". Prima ancora, ha partecipato alle audition di X Factor 2020 dove ha raccontato di aver cominciato a scrivere e comporre musica solo un anno prima.

Al talent si è presentato con il suo inedito "Estate" che, nonostante abbia sorpreso i giudici e il pubblico, non gli ha concesso un lungo percorso all'interno della trasmissione. Il singolo però ha raccolto numerosi consensi sui social, raggiungendo migliaia di visualizzazioni e diventando una hit e arrivando in tendenza su YouTube e TikTok.