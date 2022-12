Guida al Fantasanremo 2023: iscrizioni, regolamento e quotazioni dei cantanti Dopo il successo dello scorso anno, ritorna il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Dal 27 dicembre sono aperte le iscrizioni al Fantasanremo, sarà possibile formare la propria squadra da cinque artisti, soggetti a bonus e malus. Il regolamento è già consultabile dal 17 dicembre.

A cura di Ilaria Costabile

Anche quest'anno, in vista del Festival, torna il Fantasanremo, il gioco che ha appassionato gli italiani lo scorso anno e che ha influito anche sulle performance degli artisti. Si tratta di un gioco di fantasia basato sulla kemesse dedicata alla canzone italiana, che consiste nel formare squadre virtuali, i cui componenti sono cinque artisti in gara al Festival, di cui uno assume il ruolo di capitano. Le iscrizioni sono aperte dal 27 dicembre, mentre il regolamento è consultabile sul sito ufficiale già dal 17 dicembre e sono già disponibili le quotazioni dei cantanti, per comprendere come costruire al meglio la propria squadra. Come lo scorso anno, sono previsti sia bonus che malus, con i quali si conquistano o si perdono punti. Dopo il riscontro delle precedenti edizioni, quest'anno il Fantasanremo può vantare anche nuovi sponsor.

Come iscriversi al Fantasanremo 2023

A partire da martedì 27 dicembre, alle ore 12, sono aperte le iscrizioni al Fantasanremo che si chiuderanno con il 6 febbraio alle 23:59. È possibile iscriversi sul sito del gioco, dove si possono formare anche delle leghe private con cui sfidare persone conosciute. Le squadre, di cinque artisti ciascuna, vengono create in base alla disponibilità dei "baudi", ovvero la moneta virtuale con cui si compiono gli acquisti all'interno del gioco.

Come funziona il Fantasanremo, le regole: i bonus e i malus

Stando alle regole del Fantasanremo, ogni artista è in grado di far variare il punteggio del proprio giocatore attraverso i bonus e malus, la cui valutazione qualora dovesse essere soggettiva, verrà sottoposta al giudizio della Federazione Italiana Fantasanremo 2023, che ha il compito di valutare l'accaduto. I bonus e i malus vengono assegnati all'artisti sin dal primo minuto del Festival fino alla puntata finale, quindi non sono da considerarsi le azioni compiute prima o dopo le dirette.

Per quanto riguarda l'ultima puntata, poi, i bonus e i malus dell'artista che si ha come capitano, verranno raddoppiati. Quando non è specificato, ogni bonus e malus è da riferirsi ad azioni compiute dall'artista o ad eventi che lo coinvolgono sul palco o anche in platea, inoltre, durante la serata della cover è da considerarsi passibile di bonus o malus tutto ciò che riguarda anche l'artista che si esibisce con il cantante in gara. Tra i bonus più esilaranti di quest'anno ci sono, ad esempio:

Tananai si classifica Ultimo = +100

Ultimo si classifica Tananai = + ∞

Cugini di Campagna 22esimi = +22

31 punti in serata per gli Articolo 31 = +31

Cosplay dei Måneskin = +20

Olly duetta con Benji nella serata delle cover = +18

Duetto con i Jalisse nella serata delle cover = Fiumi di punti

Per scoprire quanti altri bonus e malus sono previsti per quest'anno, basterà andare sul sito ufficiale del gioco, intanto qui ci sono alcuni dei più gettonati e che incidono significativamente sul punteggio di ogni giocatore:

Rottura o strappo involontari dell’abito = -20

Inciampo o caduta durante l’esibizione = -20

L’artista rompe volontariamente strumenti = -25

Caduta o spostamento vistoso della dentiera = -25

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto = -25

Litiga con il pubblico = -25

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili = -30

Le quotazioni dei cantanti in Baudi

Ogni cantante in gara, come anticipato, ha le sue quotazioni e per formare le squadre ogni iscritto al gioco dovrà valutare come spendere i suoi 100 baudi, attivi dal momento dell'esibizione. Qui, di seguito, le quotazioni degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston quest'anno:

Anna Oxa: 18 baudi

Ariete: 21 baudi

Articolo 31: 21 baudi

Coma_Cose: 20 baudi

Elodie: 24 baudi

Gianluca Grignani: 20 baudi

Giorgia: 25 baudi

I Cugini di Campagna: 21 baudi

Lazza: 22 baudi

Lda: 21 baudi

Leo Gassmann: 18 baudi

Levante: 20 baudi

Madame: 22 baudi

Mara Sattei: 21 baudi

Marco Mengoni: 26 baudi

Modà: 18 baudi

Mr. Rain: 19 baudi

Paola & Chiara: 22 baudi

Rosa Chemical: 19 baudi

Tananai: 22 baudi

Ultimo: 27 baudi

gIANMARIA: 17 baudi

Shari: 17 baudi

Colla Zio: 16 baudi

Olly: 16 baudi

Sethu: 16 baudi

Will: 16 baudi

Quando viene aggiornata la classifica con i punti della serata

Per sapere quanti punti si accumulano durante il Festival è necessario stare attenti ad ogni puntata dello show, dal momento che vengono assegnati dall'inizio della prima puntata e ogni mattina la classifica si aggiorna con i punti accumulati nella serata precedente. Oltre ai cantanti in gara, l'assegnazione dei punti varia anche a seconda dei cantanti che si presenteranno sul palco durante la serata dedicata alle cover.