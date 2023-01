Consigli FantaSanremo 2023, come creare la squadra: la lista dei cantanti e chi scegliere come capitano Mancano poche settimane al Festival di Sanremo 2023 e già un milione di iscritti per il fantasy game FantaSanremo. Qui i consigli per una squadra competitiva.

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai, Mara Sattei e LDA, foto 2022

Mancano poche settimane all'inizio del Festival di Sanremo 2023, l'evento musicale dell'anno, e tutti coloro che vogliono giocare al Fantasanremo devono iniziare a registrarsi sull'app e soprattutto formare la propria squadra. Il regolamento del Fantasanremo, il fantasy game collegato al Festival di Sanremo, è simile a quello del Fantacalcio: bisogna creare una squadra formata da 5 cantanti, con l'obbligo di scegliere un capitano (che vedrà raddoppiati i suoi punti).

I giocatori hanno a disposizione 100 Baudi, vale a dire 100 "soldi" per acquistare 5 cantanti; il costo dei cantanti varia al variare delle possibilità che vincano il Festival.

Non è consentito formare una squadra da 4 o conservare qualche baudo.

Diventa dunque fondamentale capire chi prendere nella propria squadra e chi scegliere come capitano: quale cantante ha più possibilità di vittoria, e quale invece può dare maggiori soddisfazioni in termini di bonus? Quali sono, invece, gli artisti da evitare perché già portatori di diversi malus?

In questo articolo forniremo una guida completa con i consigli su chi prendere al Fantasanremo 2023, soprattutto per quanto riguarda le possibili sorprese, ovvero cantanti che possono essere acquistati con pochi Baudi ma possono regalare molti punti.

Basti pensare al potenziale punti di Tananai, tra i personaggi più vantaggiosi lo scorso anno, o il ritorno di Colapesce Dimartino, che avevano regalato sul palco del Festival una delle signature move della loro carriera: la coreografia di "Musica Leggerissima". Occhi puntati anche su Rosa Chemical e Mara Sattei tra i nuovi, mentre i Cugini di Campagna e gli Articolo 31 potrebbero essere la scommessa in vista. Ecco i personaggi che potrebbero ribaltare le classifiche del FantaSanremo 2023.

Come creare la squadra e la divisione del budget: le quotazioni in baudi

Veniamo adesso alle quotazioni dei ventotto concorrenti in gara, per poter capire su chi potrebbe valere la pena puntare e chi meno, fermo restando che per costruire una squadra equilibrata bisogna tener presente le quotazioni. Almeno una scommessa a squadra è quindi necessaria. Dopo la scelta di un capitano nella top 4, potrebbe essere meglio puntare su tre elementi per completare la squadra, per poi scegliere quale scommessa abbracciare nella lista delle giovani sorprese. Una squadra equilibrata non vive solo di classifica parziale e finale, ma di bonus anche nella serata duetti. Quindi, attenzione su chi scommettere.

Ultimo (27 baudi)

Mengoni (26 baudi)

Giorgia (25 baudi)

Elodie (24 baudi)

Lazza (22 baudi)

Paola & Chiara (22 baudi)

Rosa Chemical (22 baudi)

Madame (22 baudi)

Tananai (22 baudi)

Mara Sattei (21 baudi)

Anna Oxa (21 baudi)

Ariete (21 baudi)

Articolo 31 (21 baudi)

I Cugini di Campagna (21 baudi)

LDA (21 baudi)

Colapesce Dimartino (20 baudi)

Levante (20 baudi)

Coma_Cose (20 baudi)

Gianluca Grignani (20 baudi)

Mr. Rain (19 baudi)

Modà (18 baudi)

Leo Gassmann (18 baudi)

gIANMARIA (17 baudi)

Shari (17 baudi)

Colla Zio (16 baudi)

OLLY (16 baudi)

Sethu (16 baudi)

Will (16 baudi)

Chi prendere come capitano, i top della lista

Quattro artisti si contendono la top tier list del FantaSanremo 2023: i cantanti che potrebbero regalare tanti bonus sono Ultimo, Marco Mengoni, Giorgia ed Elodie, qui i motivi.

Ultimo : è il candidato alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023. Potrebbe fare incetta di punti soprattutto per le classifiche parziali e probabilmente per i premi dell’ultima puntata. Di contro ci sarebbe la serietà del cantante, che potrebbe partecipare in maniera passiva alla competizione.

: è il candidato alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023. Potrebbe fare incetta di punti soprattutto per le classifiche parziali e probabilmente per i premi dell’ultima puntata. Di contro ci sarebbe la serietà del cantante, che potrebbe partecipare in maniera passiva alla competizione. Marco Mengoni : insieme a Ultimo è il candidato alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023. I punti per per le classifiche parziali e per il posizionamento finale potrebbero aumentare, un effetto dovuto al carattere solare del cantante che potrebbe abbracciare la causa. Di contro ci sarebbe la coreografia, che potrebbe non essere un must di Mengoni.

: insieme a Ultimo è il candidato alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023. I punti per per le classifiche parziali e per il posizionamento finale potrebbero aumentare, un effetto dovuto al carattere solare del cantante che potrebbe abbracciare la causa. Di contro ci sarebbe la coreografia, che potrebbe non essere un must di Mengoni. Giorgia : Di poco sotto i due favoriti, Giorgia potrebbe essere la "sorpresa" tra i capitani, insieme a Elodie, per scenografia sul palco e per un rapporto con il pubblico italiano consolidato negli anni. Di contro potrebbe esserci la non naturale partecipazione attiva al FantaSanremo.

: Di poco sotto i due favoriti, Giorgia potrebbe essere la "sorpresa" tra i capitani, insieme a Elodie, per scenografia sul palco e per un rapporto con il pubblico italiano consolidato negli anni. Di contro potrebbe esserci la non naturale partecipazione attiva al FantaSanremo. Elodie: La meteora che potrebbe sconvolgere il pubblico: presenza sul palco, ammiccamenti e vestito che potrebbe essere una miniera nascosta di bonus. Di contro, il posizionamento finale nella top 5 del Festival di Sanremo 2023 non è garantito, forse la scommessa più azzardata in questa top 4 di capitani.

Le sorprese su cui puntare al FantaSanremo

Leo Gassmann : Gassman non sarà uno dei concorrenti che accompagnerà fino agli ultimi minuti della serata finale la vostra squadra, ma durante le sue esibizioni potremmo assistere a fiori nei capelli, ma anche a coreografie saltellanti . Dall'altro lato, il suo posizionamento potrebbe influire negativamente sul punteggio finale.

: Gassman non sarà uno dei concorrenti che accompagnerà fino agli ultimi minuti della serata finale la vostra squadra, . Dall'altro lato, il suo posizionamento potrebbe influire negativamente sul punteggio finale. gIANMARIA : Tra le papabili sorprese del Festival di Sanremo 2023 non possiamo dimenticare gIANMARIA, che sul palco potrebbe presentarsi con abiti che potrebbero consentirgli molti bonus. Di contro, la timidezza del giovane cantante veneto e l'apparente lontananza dal grande pubblico sanremese.

: Tra le papabili sorprese del Festival di Sanremo 2023 non possiamo dimenticare gIANMARIA, che sul palco potrebbe presentarsi con abiti che potrebbero consentirgli molti bonus. Di contro, la timidezza del giovane cantante veneto e l'apparente lontananza dal grande pubblico sanremese. Shari : Come per gIANMARIA, anche Shari potrebbe soffrire del grande pubblico sanremese, ma la spigliatezza della giovane cantante potrebbe favorirla: attenzione ai costumi sul palco e alla coreografia preparata dalla cantante.

: Come per gIANMARIA, anche Shari potrebbe soffrire del grande pubblico sanremese, ma la spigliatezza della giovane cantante potrebbe favorirla: attenzione ai costumi sul palco e alla coreografia preparata dalla cantante. Colla Zio : Sono, di fatto, tra i più attesi sul palco: un oggetto alieno non identificato. L'anno scorso, il loro posto lo aveva preso Tananai, e sappiamo com'è andata a finire. Grande scommessa, ma anche grande pericolo di frana.

: Sono, di fatto, tra i più attesi sul palco: un oggetto alieno non identificato. L'anno scorso, il loro posto lo aveva preso Tananai, e sappiamo com'è andata a finire. Grande scommessa, ma anche grande pericolo di frana. OLLY : Genova nel sangue per Olly, ma al FantaSanremo non è tra i più indicati. All'esordio, tradito dall'emozione, potrebbe non farsi trascinare nel gioco, rimanendo fuori dalla competizione anche sul lato social.

: Genova nel sangue per Olly, ma al FantaSanremo non è tra i più indicati. All'esordio, tradito dall'emozione, potrebbe non farsi trascinare nel gioco, rimanendo fuori dalla competizione anche sul lato social. Sethu : Discorso diverso per Sethu: i suoi costumi e il suo trucco potrebbero essere una delle sorpresi di Sanremo. Potrebbe rimanere sconosciuto al pubblico di Sanremo, ma ha qualche bonus in più da giocarsi.

: Discorso diverso per Sethu: i suoi costumi e il suo trucco potrebbero essere una delle sorpresi di Sanremo. Potrebbe rimanere sconosciuto al pubblico di Sanremo, ma ha qualche bonus in più da giocarsi. Will: L'autore di Stupido, ex calciatore professionista, è uno dei cantanti che potrebbe reggere meglio la competizione sul palco, e più volte ha dichiarato di essersi avvicinato al gioco già nel 2020, prima dell'esplosione definitiva nel 2022. I suoi 16 baudi potrebbero essere un esperimento vincente. Dall'altro lato, la classifica parziale e finale potrebbe rallentarlo.

Chi prendere tra i cantanti per completare la squadra