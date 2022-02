Perché Michele Bravi ha detto Papalina al Festival e cosa c’entra con FantaSanremo Cosa significa la parola Papalina pronunciata da Michele Bravi sul palco dell’Ariston e perché è collegata al meccanismo di gioco del FantaSanremo.

A cura di Gaia Martino

È in corso la prima serata del Festival di Sanremo 2022 ed a metà serata sono stati già fatti diversi riferimenti al FantaSanremo, il fantagiuoco riguardante la kermesse consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. Gianni Morandi ha citato il gioco a cui hanno partecipato milioni di italiani, Michele Bravi prima di esibirsi ha poi citato la parola ‘Papalina‘. Chi non ha deciso di prendere parte alla divertente iniziativa non sa che dietro queste parole ci sono dei significati ben precisi.

50 punti bonus a chi dice Papalina sul palco

Papalina è la parola chiave di questo Festival di Sanremo 2022. Dietro questa parola si nasconde il regolamento del Fantasanremo a cui hanno partecipato milioni di italiani: 50 punti andranno all’artista che dice espressamente la parola Papalina sul palco dell’Ariston. Il bonus, si legge, viene assegnato solo la prima volta che il Big in gara dirà espressamente questa parola.

25 punti bonus a chi dice FantaSanremo sul palco

Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2022 ha citato FantaSanremo. Il regolamento del gioco prevede che all'artista che dice espressamente la parola FantaSanremo sul Palco dell'Ariston andranno 25 punti ed anche in questo caso varrà solo la prima volta. Chi dirà espressamente la parola FantaSanremo durante interviste, comunicazioni social o ospitate guadagnerà 10 punti.

Cos'è il FantaSanremo, il gioco legato a Sanremo

Il gioco a cui milioni di italiani hanno preso parte a pochi giorni dall'inizio di Sanremo è il FantaSanremo. Consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara: consiste nel creare un team con cinque artisti scelti ed un capitano. Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Il gioco è nato nelle Marche da un gruppo di appassionati del Festival di Sanremo nel 2020 e la parola Papalina, si legge sul loro sito, nasce come omaggio ad un locale, il Bar Corva da Papalina.