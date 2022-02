Perché Aka7even ha detto “Un saluto a Zia Mara” al Festival e cosa c’entra con il FantaSanremo Perché Aka7even ha detto ‘Un saluto a Zia Mara’ al Festival di Sanremo 2022 e cosa c’entra con il FantaSanremo e Papalina, le due parole chiavi della kermesse di quest’anno.

Il FantaSanremo è ormai la parola chiave del Festival di Sanremo 2022, insieme a Papalina. Entrambe sono le chiavi per ottenere più punti bonus nel gioco che coinvolge tutti gli italiani amanti della kermesse. Nel corso della seconda serata, dopo Michele Bravi e Gianni Morandi, altri artisti in gara hanno pronunciato le parole ormai virali come Sangiovanni, Iva Zanicchi e Donatella Rettore. Alla lista si aggiunge anche Aka7even ma il giovane ex allievo di Amici ha deciso di sorprendere i giocatori del FantaSanremo lanciando una frase nuova: ha salutato in diretta la celebre conduttrice Mara Venier. Ecco cosa c'entra il FantaSanremo con il saluto.

Perché Aka7even ha salutato Zia Mara a Sanremo 2022

Nel regolamento del FantaSanremo c'è anche un punto bonus per chi lancia un saluto a Mara Venier. Il giovane artista in gara, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Aka7even, ha cantato sul palco dell'Ariston Perfetta così ed a fine esibizione ha interrotto Amadeus per chiedergli di poter fare un saluto alla conduttrice di Rai Uno:

Siccome hanno detto tutti FantaSanremo e Papalina, posso dire ‘Un saluto a Zia Mara'?.

Tra le regole del FantaSanremo c'è anche questa: 20 punti all'artista che dice o espone la scritta "Un saluto a Zia Mara" sul palco (al di fuori del testo della canzone).

Papalina e FantaSanremo al Festival di Sanremo 2022

Sono queste le parole chiave del Festival di Sanremo 2022. Gli artisti in gara alla kermesse sul palco dell'Ariston pronunciano le parole Papalina e FantaSanremo e conquistano punti bonus nel gioco che ha coinvolto milioni di italiani: 50 punti a chi dice la prima, 25 a chi la seconda. Hanno cominciato Gianni Morandi e Michele Bravi nella prima serata in onda martedì 1 febbraio: sono seguiti, stasera, anche Sangiovanni, Iva Zanicchi, Donatella Rettore, Le Vibrazioni e Highsnob e Hu.