Come funziona il Fantasanremo: le regole e i punti in classifica Nella prima serata del Festival, oltre alla kermesse sonora, è arrivato sul palco anche il “FantaSanremo”: il fantasy game con i cantanti in competizione.

A cura di Vincenzo Nasto

Nella prima puntata della 72° edizione del Festival di Sanremo, oltre alle emozioni del palco, il pubblico della kermesse è stato incuriosito da alcune curiose affermazioni fatte da Michele Bravi e Gianni Morandi. Il cantante romano, al termine della sua esibizione con "Inverno dei fiori", ha scandito la parola "Papalina", mentre l'artista emiliano, al termine di "Apri tutte le porte", si è espressamente riferito al FantaSanremo. Ma che cos'è il FantaSanremo? Il gioco, nato nel 2019 nelle Marche e quest'anno promosso da Sky Wi-Fi, è un fantasy game in cui ognuno può organizzare e gestire squadre virtuali, formate dagli artisti in gara nella kermesse: un equivalente Sanremese del Fantacalcio. L'ultimo giorno per iscriversi al FantaSanremo sul sito e sull'app, era lo scorso lunedi 31 gennaio alle 23:59, con la possibilità per i milioni di utenti di partecipare gratuitamente, e di potersi avvicinare alla vittoria della classifica, senza prevedere però alcun premio economico.

Come funziona il Fantasanremo, le regole: i bonus e i malus

Dopo l'iscrizione gratuita sul sito con una mail valida, è possibile per l'utente creare la propria squadra con un budget di 100 baudi: le banconote con la faccia del celebre conduttore Pippo Baudo stampate sopra, corrispondono alla moneta del gioco. Dopo la scelta del nome della squadra, dei cinque partecipanti al festival e del capitano, durante le serate del Festival bisogna controllare l'andamento degli artisti con bonus e malus: dal +50 per il primo classificato al +30 per il mic drop alla fine dell'esibizione, passando tra il +10 con l'esibizione in intimo e il +30 della standing ovation. Nel frattempo è possibile osservare tutta la lista di bonus e malus da tenere presenti durante la competizione, ma soprattutto l'aggiornamento quotidiano delle quotazioni degli artisti, soprattutto dopo la prima serata del Festival.

La classifica del Fantasanremo: i punteggi dopo la prima serata

Dopo ogni serata del Festival di Sanremo è possibile osservare l'evoluzione della classifica attraverso i punteggi assegnati dal sito, sia su FantaSanremo.com che sulla pagina Instagram della competizione. Basti osservare le esibizioni di ieri di Michele Bravi e Gianni Morandi per riuscire a capire l'interesse anche degli artisti nel fantasy game. Infatti il cantante romano ha espressamente detto "Papalina" sul palco che gli è valso un bonus di 50 punti, un vantaggio che nasce come omaggio ad un locale, il Bar Corva da Papalina. Inoltre Michele Bravi ha collezionato 110 punti, dopo la fantasia floreale del suo vestito, il ringraziamento al pubblico e all'orchestra, concluso poi con l'espressione "FantaSanremo" sul palco. I primi in classifica della serata, Mahmood e Blanco, nei voti della sala stampa, hanno invece raggiunto solo 15 punti: a loro vengono assegnati i bonus per l'outfit monocromo e il ringraziamento al pubblico.

