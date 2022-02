“Un saluto a Zia Mara” sul palco dell’Ariston: la reazione di Mara Venier al gioco FantaSanremo ‘Un Saluto a Zia Mara’ è un’altra parola chiave per il FantaSanremo dopo Papalina e FantaSanremo: Mara Venier sta seguendo il Festival ed ha commentato quanto sta accadendo su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Il saluto a Mara Venier sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022 è diventato virale proprio come le parole FantaSanremo e Papalina. Servono a conquistare punti bonus nel gioco che coinvolge milioni di italiani, il FantaSanremo: 50 punti a chi pronuncia Papalina, 25 a chi FantaSanremo prima o dopo l'esibizione mentre chi dice ‘Un saluto a Zia Mara‘ conquista 20 punti. Intanto la conduttrice di Domenica In sta seguendo il Festival che la chiama indirettamente in causa: attraverso le Instagram story è arrivata la sua reazione.

Mara Venier commenta su Instagram i saluti dall'Ariston

Mentre molti artisti sul palco dell'Ariston salutano Mara Venier per conquistare punti al FantaSanremo, la conduttrice di Rai Uno si sta divertendo a pubblicare Instagram stories con i tweet più divertenti che riguardano quanto sta accadendo. "Mara da casa non capisce perché tutti la salutano", "Zia Mara che si ritrova ottantacinque saluti dai big me la immagino un po' che urla ‘Ciao anche a te amore della zia' tutta gasata".

E Zia Mara è diventato virale anche su Twitter: l'hastag è in trend e la conduttrice se n'è accorta. Ha aggiunto un'altra Instagram story in cui mostra la pagina di twitter con il suo nome in tendenza.

Chi ha salutato Zia Mara sul palco dell'Ariston

Ha dato inzio alle danze con il saluto virale per Zia Mara il giovane artista in gara tra i big Aka7even nella seconda serata del Festival. Questa sera nel corso del terzo appuntamento con la kermesse anche il duo Highsnob e Hu e Dargen D'Amico hanno nominato la conduttrice lanciando un saluto. Per quest'ultimo però i punti bonus sarebbero in dubbio: il regolamento del FantaSanremo recita "L'artista dice o espone la scritta "Un saluto a Zia Mara" sul palco (al di fuori del testo della canzone)". Il cantante ha citato Un saluto a Zia Mara durante la sua esibizione, inserendo la frase nel testo. Sarebbe necessario un check al Var per giudicare corretto il gesto.