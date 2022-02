Mara Venier protagonista del FantaSanremo, per la serata finale è in prima fila nel pubblico Mara Venier assiste alla finale del Festival di Sanremo 2022 dal Teatro Ariston: Amadeus ha omaggiato la conduttrice di Domenica In e protagonista del FantaSanremo con un caloroso applauso.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera la finale del Festival di Sanremo 2022 chiuderà la 72esima edizione della kermesse. Tra il pubblico ad assistere allo show anche Mara Venier, la celebre conduttrice protagonista del FantaSanremo. Il gioco che ha coinvolto milioni di italiani prevede nel regolamento punti bonus per l'artista che saluta sul palco Zia Mara. E così dopo aver seguito da casa lo spettacolo fino ad oggi, la padrona di casa di Domenica In ha scelto di assistere alla finale in presenza, seduta al fianco di Giovanna Civitillo. Amadeus l'ha omaggiata accendendo il teatro con applausi.

Amadeus saluta Mara Venier nel pubblico dell'Ariston a Sanremo 2022

Amadeus dopo l'esibizione della Big in gara Noemi che ha cantato la sua Ti amo non lo so dire, ha salutato Mara Venier presente nel pubblico. Il conduttore ha omaggiato la celebre presentatrice di Rai Uno chiamandola ad alzarsi ed invitando il pubblico ad applaudirle calorosamente. Domani sarà alla conduzione del suo Domenica In e come ogni anno, la domenica del post Festival sarà dedicata proprio alla kermesse. Ospiterà gli artisti di questa 72esima edizione dello show musicale più famoso d'Italia.

‘Un saluto a Zia Mara' regala punti agli artisti in gara

Il saluto a Mara Venier sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022 è diventato virale proprio come le parole FantaSanremo e Papalina. A lanciare la parola chiave presente nel regolamento del gioco è stato Aka7even, a seguirlo anche Highsnob e Hu, Dargen D'Amico ed Elisa: all'artista che pronuncia ‘Un saluto a Zia Mara‘ prima o dopo l'esibizione vanno 20 punti. Zia Mara è stata in trend su Twitter durante la terza serata del Festival e quando se n'è accorta ha aggiornato il suo profilo Instagram per divertirsi insieme agli utenti social su quanto è accaduto. Ha poi ringraziato tutti gli artisti che hanno fatto il suo nome con un post: "Un bacio da zia Mara a tutti".

Leggi anche Checco Zalone e la gag sulla prostituta transessuale a Sanremo, le critiche di Luxuria

La foto a Sabrina Ferilli e il figlio di Amadeus

Dopo il monologo, la co-conduttrice della serata Sabrina Ferilli ha chiamato sul palco il figlio di Amadeus, José: "Tu sei il motivo per cui io, Fiorello e Checco Zalone siamo qui. Fatti abbracciare" ha chiesto al giovane prima di mettersi in posa per scattarsi una foto con lui. A quel punto è intervenuta Mara Venier pronta con il suo cellulare a immortalare il simpatico momento.