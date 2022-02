Domenica In Speciale Sanremo: tutti i cantanti da Zia Mara Venier La ventunesima puntata di Domenica In è una puntata “Speciale Sanremo 2022”, come da tradizione. Tutti i cantanti ospiti di ‘zia’ Mara Venier.

La ventunesima puntata di Domenica In è una puntata "Speciale Sanremo 2022". Ormai è una tradizione che subito dopo il Festival di Sanremo 2022, direttamente dal Teatro Ariston, tutte le star della kermesse appena conclusa con la vittoria di Mahmood e Blanco, incontrano la padrona della domenica di Rai1, Mara Venier. O forse dovremmo dire "Zia Mara", tirata in ballo da tutti gli artisti sul palco per fare punti bonus al FantaSanremo, altra rivelazione laterale di questa edizione.

Il programma dello speciale di Domenica In

"Tutti pazzi per Sanremo", lo speciale di Domenica In va in onda su Rai1 con una copertura oraria eccezionale: si parte dalle 14 e si concluderà alle 18.45. Nello speciale, come di consueto, giornalisti e volti noti dello spettacolo per parlare di una kermesse che è entrata nella storia grazie alla conduzione di Amadeus. In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, domenica 6 febbraio, la ventunesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier avrà questi ospiti: Christian De Sica, Alba Parietti, Pino Strabioli e molti altri. Presenti anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Mara Venier protagonista della puntata finale di Sanremo

Proprio Mara Venier è stata una delle protagoniste ‘aggiunte' della finale di Sanremo 2022. In prima fila al Teatro Ariston, la padrona di casa di Domenica In ha scelto di assistere alla finale in presenza, seduta al fianco di Giovanna Civitillo. È stata ovviamente omaggiata da Amadeus e dai tanti cantanti in gara che, uno a uno, si sono presentati a lei ora con un complimento ora con un fiore. Mara Venier è intervenuta anche quando nel "non monologo" di Sabrina Ferilli, l'attrice romana ha voluto sul palco José, il figlio di Amadeus: "Tu sei il motivo per cui io, Fiorello e Checco Zalone siamo qui. Fatti abbracciare". A quel punto ha chiesto una foto con il giovane ed è intervenuta proprio "zia" Mara Venier che col suo cellulare ha immortalato il momento.