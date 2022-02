FantaSanremo e Papalina, cosa ha detto Sangiovanni ad Amadeus al Festival di Sanremo 2022 Al termine della sua esibizione al Festival di Sanremo 2022 Sangiovanni si è avvicinato all’orecchio di Amadeus per chiedergli ‘un favore’. Ecco cosa gli ha detto.

A cura di Gaia Martino

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è iniziata con l'esibizione di Sangiovanni che ha presentato il suo brano Farfalle. Il giovane cantautore prima di abbandonare il Palco dell'Ariston si è avvicinato all'orecchio del conduttore e direttore artistico Amadeus per sussurrargli qualcosa prima di nominare le parole FantaSanremo e Papalina, le due parole chiave della kermesse di quest'anno legate al regolamento del divertente gioco che ha coinvolto milioni di italiani. "Devo chiederti un favore" ha chiesto l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, poi insieme hanno esclamato a gran voce le due parole diventate virali in questi giorni di Festival.

Le parole di Sangiovanni ad Amadeus

Sangiovanni sul Palco dell'Ariston al termine della sua esibizione, la prima della serata, ha chiesto all'orecchio di Amadeus di esclamare insieme le parole FantaSanremo e Papalina. Si tratta delle due parole legate al fantagioco a cui hanno preso parte milioni di italiani. Agli artisti in gara che le esclamano vanno punti bonus: nel regolamento però non è previsto alcun punto aggiuntivo per il cantante in gara che fa esclamare le parole al conduttore e direttore artistico.

La reazione di Michele Bravi

Michele Bravi sta seguendo la seconda serata del Festival di Sanremo e non ha potuto fare a meno di commentare quanto fatto da Sangiovanni sul Palco dell'Ariston. Ha scherzato su Twitter pubblicando un suo selfie con un respiratore: "La competizione si fa ardua, ora non mi tiene più nessuno". Nella foto pubblicata è presente anche il messaggio inviato al suo collega in privato: "Maledetto ti odio".

Perchè gli artisti esclamano FantaSanremo e Papalina sul palco dell'Ariston

FantaSanremo e Papalina sono le parole chiave di questo Festival di Sanremo 2022: dietro queste due si nasconde il regolamento del Fantasanremo, il gioco a cui hanno partecipato milioni di italiani alla vigilia della kermesse che consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. 50 punti vanno all'artista che dice espressamente la parola Papalina sul palco di Sanremo, mentre 25 punti bonus a chi cita FantaSanremo. Nella prima serata Gianni Morandi e Michele Bravi hanno preso parte al gesto diventato virale tra i cantanti in gara e stasera alla lista si è aggiunto anche Sangiovanni.