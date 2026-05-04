Sanremo resta in Rai, il Tar rigetta il ricorso per portare via il Festival dalla tv pubblica

Sanremo resta alla Rai, la decisione è ormai definitiva. Il Tar della Liguria ha respinto il riscorso della società Je s.r.l. contro il Comune di Sanremo, Rai e Rai Pubblicità, inerente all'organizzazione e trasmissione del Festival di Sanremo 2026-2028.

Il Tar lascia la gestione del Festival alla Rai

Secondo la società Je s.r.l non era legittimo limitare la partecipazione al bando di realizzazione del Festival, alle emittenti televisive nazionali in chiaro. Secondo il TAR, invece, la scelta operata dal Comune ligure è più che legittima perché Sanremo non è solo uno spettacolo dal vivo, ancor prima è un evento televisivo, ed è la visibilità che lo ha reso popolare e, soprattutto, ha ampliato il suo valore economico. Nella sentenza emessa il giorno 4 maggio, quindi, il Comune può scegliere un unico operatore a cui affidare la gestione della trasmissione, trattandosi inoltre non di una procedura d'appalto canonica, bensì di una concessione di bene/marchio alla quale, quindi, non può essere applicato pedissequamente il Codice dei contratti pubblici. I giudici, inoltre, hanno considerato il bando giusto e non "troppo indeterminato" come contestato dalla società che ha avanzato il ricorso e, anzi, hanno ritenuto che vi fossero tutti i presupposti per formulare un'offerta. In conclusione resta valida la convenzione Comune di Sanremo-Rai per le edizioni del Festival 2026-2028, con una possibile proroga.

Le varie tappe della questione Sanremo-Rai

La questione è stata sollevata per la prima volta nel 2024, quando proprio il Tar della Liguria aveva definito illegittimo l'affidamento diretto dell'organizzazione del Festival alla Rai. Sentenza che, all'epoca dei fatti, fece discutere, avviando una fitta rete di intermediazioni tra il Comune di Sanremo, la Rai e gli altri enti coinvolti. Una volta indetto il bando, però, la tv pubblica è stata l'unica emittente a prendervi parte, sebbene prima ancora di presentare la documentazione necessaria per la partecipazione aveva diffidato Sanremo per il suddetto bando. Ad ottobre 2025 si è poi raggiunto un accordo definitivo tra la Rai e il comune ligure, che prevede la permanenza del Festival per almeno altri tre anni nella città dei fiori. L'accordo in questione prevedeva una serie di accorgimenti, tra cui anche la nascita di più eventi legati alla kermesse, oltre alla nascita di un osservatorio permanente sul Festival.