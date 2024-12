video suggerito

Sanremo, per il Tar è illegittimo l’affidamento diretto alla Rai: cosa succede adesso Il Tar per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla Rai, da parte del Comune di Sanremo. L’edizione 2025 si svolgerò regolarmente, poi si dovrà procedere con gara pubblica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Festival di Sanremo su Rai1 pare qualcosa di imprescindibile, ma in futuro potrebbe non essere più così. Il Tar per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, dell’organizzazione del Festival della canzone italiana, sia per quel che riguarda l'edizione 2024 che quella 2025. Dato l'imminente svolgimento i giudici hanno salvato l'edizione 2025, che dunque andrà regolarmente in onda il prossimo febbraio.

Tutto potrebbe cambiare dal 2026

Per quel che riguarda le edizioni a partire dal 2026, il Comune di Sanremo dovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati. La decisione del tribunale arriva a seguito del ricorso presentato da Sergio Cerruti, presidente di Afi (Associazione Fonografici Italiani) , che intende smantellare l'attuale organizzazione del festival, rompendo anche l'automatismo dello svolgimento a Sanremo. Di recente Cerruti aveva infatti ha presentato ricorso contro Comune di Sanremo e Rai riguardo alla concessione dell'uso in esclusiva del Marchio “Festival della Canzone italiana”.

Il Festival di Sanremo 2025 si svolgerà regolarmente

In merito all’edizione che si svolgerà a febbraio, condotta da Carlo Conti che è anche direttore artistico, i giudici motivano così la loro decisione: “Risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione del Festival già svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesi, a fronte di un interesse della ricorrente che, in base a quanto dalla stessa rappresentato nel corso del giudizio (ove non ha dedotto –comprensibilmente – alcunché in ordine ad attività preparatorie svolte in vista della partecipazione ad un’eventuale procedura di evidenza pubblica), non può che appuntarsi sull’effetto conformativo della presente sentenza”.