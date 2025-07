video suggerito

Sanremo, ok del comune alla Rai: si tratta per i prossimi tre Festival Dopo giorni di indiscrezioni su un possibile spostamento del Festival in altra sede, arriva il via libera dl comune di Sanremo per la fase negoziale con la Rai per l'organizzazione delle prossime tre edizioni.

A cura di Andrea Parrella

Un altro passo avanti per la conferma che sarà la Rai a organizzare i prossimi tre Festival di Sanremo. Attraverso una delibera il comune di Sanremo ha dato il via libera per l'offerta presentata dalla Rai in relazione al bando relativo all'organizzazione dei Festival di Sanremo per il prossimo triennio, fino al 2028. Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, la settimana prossima si aprirà la fase negoziale con Rai per l’organizzazione delle tre edizioni che verranno.

Dopo il caos di inizio settimana, con la circolazione di indiscrezioni legate alla possibilità che la Rai intendesse puntare a un'altra location per il Festival a causa di una richiesta in danaro da parte del comune di Sanremo, arriva ora la conferma di un passaggio che in realtà avvicina sempre più il servizio pubblico e il comune per il rinnovo dell'accordo e l'organizzazione di altre tre edizioni del Festival.

Ma in cosa consiste la fase negoziale in questione? Come avevamo raccontato pochi giorni fa, tra le clausole previste dal bando promulgato dal comune di Sanremo, è previsto un momento di confronto tra l'amministrazione e l'azienda che si aggiudica l'organizzazione del Festival di Sanremo a scopo negoziale. È presumibile che in questa sede le parti lavorino al fine di venirsi incontro dal punto di vista economico.

In questo scenario si possono inserire le pressioni che la Rai ha fatto emergere nei giorni scorsi, tentando di portare il comune a ragionare sul peso della sua richiesta economica o indirizzare, come avevamo ipotizzato, una parte della cifra richiesta alla Rai verso il mondo discografico, che da tempo reclama più risorse per portare i propri artisti all'Ariston e che quest'anno minaccia un boicottaggio. Non si intravedono spiragli, insomma, per una concreta possibilità che il Festival si sposti dalla riviera ligure, non almeno prima dell'edizione 2028.