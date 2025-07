Sanremo, Mazzi: “Per la prima volta si pensa a un nuovo format, gli artisti vogliono un evento internazionale”

Il sottosegretario alla Cultura nonché ex direttore artistico di Sanremo, Gianmarco Mazzi, rivela all’Adnkronos che “per la prima volta si sta veramente pensando a un altro format”. Stando alle sue parole, anche gli artisti starebbero spingendo per un “evento molto più partecipato e più internazionale”.

È quasi certo che sarà la Rai a organizzare i prossimi tre Festival di Sanremo, ma non sono esclusi nuovi colpi di scena. Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, ha dichiarato all'Adnkronos che per la prima volta si starebbe pensando a un cambio format. Mazzi, che è stato direttore artistico della kermesse per diversi anni, ha rivelato che anche gli artisti e "la comunità della musica" spingono per un cambiamento: "Per arrivare a un evento più internazionale".

Le parole di Gianmarco Mazzi su Sanremo 2026

Intervistato dall'Adnkronos, alla domanda sull'ipotesi di un cambio di scenario per Sanremo, con una kermesse gestita dalla Rai in un'altra location italiana, Gianmarco Mazzi ha risposto: "Credo che per la prima volta si stia veramente pensando a un altro format". Il sottosegretario alla Cultura ed ex direttore artistico al fianco dei conduttori del Festival per diversi anni – da Bonolis a Panariello e Morandi – ha spiegato che "anche se le origini non si possono mai dimenticare", "gli eventi hanno un loro corso storico": "Però ci sono tanti modi di festeggiare un'origine, pur dando un'evoluzione a un evento", le parole. Nel lungo intervento ha spiegato che gli artisti stessi sarebbero favorevoli a un cambiamento che potrebbe portare la kermesse a diventare un evento internazionale, più di quanto non lo sia già.

Tra l'altro, non rivelo un segreto se dico che la comunità della musica e degli artisti spinge per questo, spinge per arrivare a un evento molto più partecipato, più internazionale, che abbia un'estetica molto più grande e contemporanea. Dico questo da ciò che intuisco e dai segnali che intercetto. Chiaro che Sanremo nell'immaginario resterà sempre Sanremo ma non è detto che non si possa evolvere.

La Rai tratta per i prossimi Festival di Sanremo

Dopo le notizie circolate legate alla possibilità che la Rai potesse puntare su un'altra location per Sanremo, a inizio luglio il comune della città ha dato il via libera per l'offerta presentata dalla Rai in relazione al bando relativo all'organizzazione dei Festival di Sanremo per il prossimo triennio, fino al 2028. Si tratta di un passo in avanti per avere conferma del fatto che sarà ancora la Rai a organizzare la kermesse per i prossimi 3 anni.