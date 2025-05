La Rai ufficializza la partecipazione al bando per l’organizzazione del Festival di Sanremo 2026

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

La Rai ha ufficializzato la propria partecipazione al bando indetto dal Comune di Sanremo per l'organizzazione dell’edizione 2025 del Festival della canzone italiana. La decisione è arrivata nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata appositamente per deliberare sulla questione. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per lunedì 19 maggio 2025.

La gara, in ogni caso, potrebbe non avere mai luogo. È attesa per il 22 maggio 2025 la decisione del Consiglio di Stato in merito alla pronuncia del TAR Liguria, che ha obbligato il Comune a indire una gara per la concessione dei diritti per l'organizzazione della più celebre kermesse canora italiana.

I requisiti essenziali per la partecipazione al bando

Il bando comunale prevede che il partner selezionato riconosca al Comune un corrispettivo minimo di 6,5 milioni di euro, superiore ai 5 milioni attualmente previsti dalla convenzione con la Rai, oltre a una percentuale non inferiore all’1% su tutti gli introiti legati ai proventi pubblicitari e allo sfruttamento dei marchi concessi. Il bando stabilisce inoltre che a partecipare possano essere solo operatori a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista e con esperienza documentata nell’organizzazione di eventi di particolare rilevanza. Il partner selezionato sarà responsabile dei costi di realizzazione del Festival e degli eventi collaterali, inclusa la predisposizione di un palco esterno per le esibizioni in diretta.

Attesa la pronuncia del Consiglio di Stato

In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, la Rai ha deciso di presentare la propria candidatura per non perdere l'opportunità di organizzare l'evento. La situazione rimane incerta e sarà definita solo dopo la decisione del 22 maggio da parte del Consiglio di Stato in merito alla pronuncia del Tar.