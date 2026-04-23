La Rai non vuole pagare Mottola per l’inchiesta di Report su FdI e la mafia: il caso a Non è la TV

Giorgio Mottola non avrebbe ricevuto il compenso Rai per l’inchiesta su FdI e il clan Senese. La vicenda approda in esclusiva a Non è la TV, il format live di Fanpage.it, giovedì 23 aprile su YouTube. Tra gli ospiti anche Claudio Amendola e Maccio Capatonda.

Giovedì 23 aprile torna Non è la TV, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. Al centro della puntata una storia che tocca il giornalismo d'inchiesta, la Rai e i suoi rapporti interni: Giorgio Mottola, autore di Report, non ha ricevuto alcun compenso per il servizio sui presunti legami tra Fratelli d'Italia e il clan Senese. Una vicenda che Fanpage.it ha ricostruito in esclusiva e che solleva domande scomode sulla gestione interna del servizio pubblico.

Il caso Mottola: l'inchiesta che non è stata pagata

Uno dei servizi più discussi della stagione di Report — "La mafia a tre teste", dedicato ai presunti rapporti tra il clan Senese e alcuni esponenti di Fratelli d'Italia — non è stato liquidato dalla Rai al suo autore. Secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti vicine alla televisione pubblica, la motivazione ufficiale riguarderebbe la pubblicazione di alcune anticipazioni sul Fatto Quotidiano, a firma dello stesso Mottola, prima della messa in onda: una scelta che avrebbe irritato i vertici aziendali al punto da tradursi in una mancata corresponsione del compenso.

Vale la pena sottolineare che Mottola non è mai stato pagato neanche dal Fatto Quotidiano per quelle anticipazioni: si trattava, appunto, di materiale prodotto e trasmesso dal servizio pubblico, non di un contenuto autonomamente ceduto a un editore terzo. Altro dettaglio che sarà discusso è la presenza di un like di Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai, a un servizio pubblicato da Esperia, il progetto social vicino al mondo della destra, che critica proprio la ragion d'essere del servizio di Report.

Ospite della serata: Claudio Amendola e il ritorno dei Cesaroni

Non solo caso Report. La puntata ospita anche Claudio Amendola in collegamento. L'attore romano torna a parlare di uno dei ritorni televisivi più attesi: la nuova stagione de I Cesaroni, la serie che ha segnato un'epoca della fiction italiana e che si prepara a riprendere il suo posto sul piccolo schermo. Presente anche Maccio Capatonda con l'intervista video realizzata da Andrea Parrella. Il comico abruzzese racconterà anche del suo rapporto con Herbert Ballerina. Una serata tra giornalismo e televisione. Giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 21, Non è la TV prova a mettere in fila i pezzi. Come sempre, in diretta su YouTube.