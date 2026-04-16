Belve si sta sgonfiando? E Zeudi guadagna 300mila euro in un mese su Twitch: le anticipazioni di stasera a Non è la TV

Belve cala e l’hype televisivo si sgonfia: stasera a Non è la TV si torna con il caso Zeudi su Twitch, i numeri di Stefano De Martino, le parole di Francesco Paolantoni a Fanpage.it e il futuro sul programma di Francesca Fagnani.

Torna Non è la TV, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello, con la puntata numero 17 in diretta su YouTube questa sera, giovedì 16 aprile. Al centro della serata una domanda che negli ultimi giorni rimbalza tra gli appassionati di televisione: l'hype attorno a Belve si sta finalmente sgonfiando?

La storia di Zeudi Di Palma e degli abbonamenti Twitch

E poi la storia che Fanpage.it ha verificato e che riguarda Zeudi Di Gregorio, i suoi numeri anomali su Twitch e quei 300mila euro al mese che meritano una spiegazione. In collegamento con lo studio i giornalisti di Fanpage.it Stefania Rocco e Valerio Berra. I colleghi hanno verificato i numeri della ex Miss Italia su Twitch e quello che emerge è un'anomalia senza precedenti in Italia: 22.500 follower, ma oltre 71.000 abbonati a marzo 2026. In un canale normale gli abbonati sono l'1-2% dei follower. Qui siamo al 300%. Per fare un confronto: Blur, il re italiano di Twitch, ha 2 milioni di follower e 28mila abbonati. Zeudi, con un pubblico cento volte più piccolo, ne ha più del doppio.

De Martino e STEP: il segreto di un programma che non vuole finire

Ieri sera si è chiusa un'altra stagione trionfale di Stasera Tutto è Possibile, con numeri superiori anche all'edizione precedente. Il programma di Stefano De Martino ha trasformato il mercoledì sera di Rai2 in territorio conquistato, con la Rai che ha praticamente azzerato la concorrenza interna su quel canale per sostenere il suo asset principale. Stasera a Non è la TV arriverà anche la voce di Francesco Paolantoni, intervistato da Fanpage.it, per raccontare dall'interno cosa significa essere parte di una macchina che funziona così bene — e che ora punta alla riconferma per la prossima stagione. Si parlerà anche del prossimo Festival di Sanremo condotto proprio da Stefano De Martino.

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Stasera anche il Trofeo Binarelli

Chiude la serata il Trofeo Binarelli, con la classifica aggiornata che vede Grazia Sambruna in testa con 8 punti, Andrea Parrella a 7 e Gennaro Marco Duello a 3. Il gioco, dedicato al grande mago televisivo della domenica, consiste nell'indovinare i dati d'ascolto dei programmi televisivi. Tra i quesiti di giornata: gli ascolti de La Pennicanza con Fiorello e Biggio (under/over 5%), la sfida tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna domenica sera, e se Belve riuscirà a restare sopra o scendere sotto l'8.6%. Chi indovina tutte e tre porta a casa 5 punti.

L'appuntamento è stasera su YouTube a partire dalle ore 21 sul canale ufficiale di Fanpage.it.