Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri (21.3%) batte il GFVip (16.6%) e il debutto del GialappaShow (5.6%)

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Lunedì 30 marzo su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell'equilibrio, con protagonista Alessandro Gassmann, che ha già annunciato la seconda stagione della serie tratta dai libri di Gianrico Carofiglio. La sfida della prima serata si è consumata con la messa in onda del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A vincere la prima serata è stata la fiction di Rai con 3.601.000 spettatori pari al 21.3% di share, mentre il reality ha registrato 1.974.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Il palinsesto televisivo del lunedì sera ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra varie opzioni, tra programmi di intrattenimento, d'informazione e film. Su Rai2, infatti, è andata in onda una nuova puntata di Stasera a letto tardi, lo show comico che coinvolge i bambini e condotto dai The Jackal. Mentre su Rai3 è tornato Massimo Giletti con quella che dovrebbe essere l'ultima puntata de Lo Stato delle cose. Su Tv8, invece, l'esordio della nuova stagione del GialappaShow. Vediamo, quindi, qual è stato il programma più visto della serata:

Su Rai1, come anticipato, si è conclusa la fiction con protagonista Alessandro Gassmann. Una novità per l'attore che per la prima volta ha vestito i panni di un avvocato, le cui vicende sono ambientate a Bari. Il riscontro da parte del pubblico è stato più che soddisfacente, tanto da spingere la Rai a realizzare una nuova stagione. L'ultima puntata ha superato i tre milioni e mezzo di telespettatori, attestandosi come p

Mentre su Canale 5 è tornato il reality condotto da Ilary Blasi, ma anche con questa edizione il Grande Fratello sembra non voler decollare, infatti gli ascolti non hanno mai superato, se non di poco, il milione e mezzo di telespettatori. Il format è ormai saturo, probabilmente le edizioni precedenti, dalla maxi durata, non sono state d'aiuto.

Su Rai2, dalle 21:20, è andato in onda Stasera a letto tardi. Lo show in cui i The Jackal si divertono con sketch comici con protagonisti dei pestiferi bambini. Il format è stato visto da 521.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Su Rai3, come accennato, nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il talk di informazione Lo Stato delle Cose, in cui il giornalista ha anche reso nota la provenienza dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La trasmissione è stata vista da 1.159.000 spettatori con il 7.6% di share.

Guardando alle reti Mediaset, invece, su Rete 4 spazio a Quarta Repubblica, il talk politico di Nicola Porro è stato visto da 655.000 spettatori con il 5% di share.

Su Italia1 è stato trasmesso dalle 21:30 il film The Transporter – Extreme. Un action movie dall'anima thriller del 2005 diretto da Louis Leterrier, con Jason Statham è stato visto da 1.479.000 spettatori e il 7.8% di share.

Infine su La7 appuntamento con La Torre di Babele, programma condotto da Corrado Augias è stata la scelta di 920.000 spettatori con il 4.7% di share.

Su TV8, invece, spazio all'esordio della nuova stagione del GialappaShow, la trasmissione condotta da Mago Forest, col supporto della Gialappa's Band. La prima puntata di questa edizione è stata vista da 853.000 spettatori con il 5.6% di share.

Sul Nove, una nuova puntata del programma Il Collezionista di ossa a partire dalle 21:30, è stato visto da 374.000 spettatori con il 2.3% du share.

In access prime time Stefano De Martino e la sfida con Gerry Scotti

Nell'access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due game show a cui gli italiani si sono ormai appassionati. Tra Rai1 e Canale 5 un vero e proprio testa a testa, con lo show di Stefano De Martino che totalizza 5.111.000 spettatori e il 23.5% di share, e quello di Scotti 5.119.000 spettatori registrando il 23.6% di share. Uno scarto di 8mila persone e l'1% di share a favore del programma Mediaset.