Guerrieri 2 si farà, Alessandro Gassmann annuncia la seconda stagione: le nuove puntate in onda nel 2027

Guerrieri 2 si farà, Alessandro Gassmann annuncia la seconda stagione

Guerrieri 2 si farà. La serie con Alessandro Gassmann avrà una seconda stagione. A ufficializzare l'arrivo di nuove puntate è stato l'attore protagonista. Ospite al Bif&st di Bari si è detto felicissimo di poter tornare a vestire i panni dell'avvocato protagonista dei romanzi di Gianrico Carofiglio. Lo scrittore ha curato anche la sceneggiatura della fiction di Rai1. È molto probabile che anche la seconda stagione sia composta da quattro puntate. Le prime informazioni trapelate su Guerrieri 2 e come finisce la prima stagione.

Le nuove puntate saranno registrate a Bari nell'autunno 2026

Tra settembre e ottobre 2026 iniziano le riprese della seconda stagione di Guerrieri

Alessandro Gassmann tornerà presto sul set di Guerrieri. L'attore ha fatto sapere che tra settembre e ottobre sarà a Bari per dare il via alle riprese delle nuove puntate. A quanto pare, dunque, la Rai è soddisfatta di questo progetto e ha chiesto che la serie torni nel palinsesto di Rai1. L'attore ha dichiarato di essere "felicissimo" di poter proseguire nel racconto dell'universo di Guerrieri. Non era scontato il grande riscontro che la fiction ha ottenuto negli ascolti. I dati delle tre puntate già andate in onda oscillano tra i 3 milioni e 300mila e i 3 milioni e 800mila:

La prima puntata è stata seguita da 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share;

La seconda puntata è stata seguita da 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share;

La terza puntata è stata seguita da 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Gassmann l'ha definita "una scommessa complessa". Il rischio era quello di non riuscire a restituire nella serie televisiva la scrittura "densa e con tante sfaccettature" di Carofiglio. Quindi, come dicevamo, a settembre o al più tardi ottobre, inizieranno le riprese. La nuova stagione potrebbe andare in onda all'inizio del 2027. Ovviamente su Rai1.

Come finisce la prima stagione di Guerrieri

Lunedì 30 marzo in onda il finale della prima stagione

Intanto, stasera, lunedì 30 marzo andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione. Il finale sarà molto intenso. Il protagonista affronterà una crisi profonda. Guerrieri, infatti, farà i conti con una Giustizia talvolta troppo lenta. Si chiederà se possa ancora considerarsi giustizia, quando una sentenza arriva dopo anni. Se sul piano professionale vivrà questo momento intricato, nella vita privata ci sarà un'importante novità. Guerrieri, infatti, proverà un certo interesse per Margherita, una violoncellista che è andata a vivere nel suo stesso palazzo. Conoscendola meglio, scoprirà di avere tanto in comune con lei e finalmente l'avvocato avvertirà il desiderio di provare a costruire un legame più profondo con una donna.