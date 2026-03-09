Guerrieri, anticipazioni seconda puntata del 16 marzo: una misteriosa scomparsa e una verità sconvolgente

Guerrieri, anticipazioni della seconda puntata del 16 marzo

Le anticipazioni della seconda puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio in onda lunedì 16 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Il secondo episodio della fiction con Alessandro Gassmann si intitola Le perfezioni provvisorie. L'avvocato Guido Guerrieri indaga sulla misteriosa scomparsa della ventenne Manuela portando a galla una verità sconvolgente. Inoltre, il protagonista continua a occuparsi del caso di Paolo Larocca e, parallelamente, lo fa anche il procuratore Berardi. La trama completa. Attenzione spoiler.

Guerrieri, le anticipazioni della seconda puntata

La trama della nuova puntata della fiction con Alessandro Gassmann

Nella seconda puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio, intitolata Le perfezioni provvisorie, Guido indaga su un caso di scomparsa. L'avvocato, infatti, riceve sulla sua scrivania un fascicolo sulla scomparsa di una ragazza di vent'anni di nome Manuela. Guerrieri tenta di fare luce su questo caso. Ad aiutarlo la praticante Consuelo e lo stagista Toni. Così, viene alla luce che quella che sembrava una vita impeccabile, in realtà nascondeva delle zone d'ombra. Indagando sulle relazioni di Manuela emergono alcuni personaggi chiave: i genitori, un ex particolarmente ossessivo, una coinquilina misteriosa e il datore di lavoro. Guerrieri, mettendo insieme tassello dopo tassello, porta alla luce del sole la verità sconvolgente sulla scomparsa della ventenne.

L'avvocato Guido Guerrieri e i nuovi sviluppi su Piero Larocca

Cosa succederà nei prossimi episodi

Guido continua a occuparsi del caso dell'amico Piero Larocca. Sembra che qualcuno stia tentando in tutti i modi di ostacolare la sua nomina a presidente del tribunale di Bari. Parallelamente procede l’indagine di Berardi. Il procuratore tenta di comprendere tutte le dinamiche alla base di un'associazione che ritiene sia in qualche modo legata a Ghilardi, un imprenditore. Secondo Berardi, poi, potrebbe essere implicato anche lo spregiudicato avvocato Corsano. È convinto che quell'uomo senza scrupoli faccia da tramite tra l'imprenditore Ghilardi e il giudice Larocca.