Guerrieri – La regola dell’equilibrio: cast, trama e personaggi della serie con Alessandro Gassmann

Stasera, lunedì 9 marzo, va in onda su Rai1 la prima puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio, nuova serie con Alessandro Gassmann. La trama è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio intitolati Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell’equilibrio. Nel cast anche Antonia Liskova, Lea Gavino e Stefano Dionisi. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli. La fiction è composta da quattro puntate ed è ambientata a Bari.

Le anticipazioni della prima puntata di Guerrieri del 9 marzo

Le anticipazioni della prima puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio in onda lunedì 9 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama dell'episodio intitolato Ragionevoli dubbi. L'avvocato Guido Guerrieri, reduce dalla fine del suo matrimonio, decide di difendere Fabio Paolicelli, condannato in primo grado per traffico internazionale di droga, che sostiene di essere innocente. L'avvocato inizierà a tessere un rapporto ambiguo con la moglie dell'uomo, che potrebbe fare saltare l'equilibrio tra Guerrieri e il suo assistito. Mentre Guido gestisce questo caso complicato, viene coinvolto in un'altra faccenda. Il giudice Piero Larocca, suo amico, gli chiede aiuto perché un procuratore sta indagando sul suo conto. Rischia di essere accusato di corruzione. Così si arriverà a una verità sconvolgente.

La trama della serie di Rai1

La trama racconta le vicende dell'avvocato Guido Guerrieri, un uomo brillante e tormentato. Empatico con i suoi assistiti quanto refrattario alle regole, sta affrontando un doloroso divorzio con la moglie Sara. Nelle puntate lo vedremo alle prese con casi sempre più intricati. Tra gli ingredienti, un uomo legato al suo passato, una biologa assassinata barbaramente, un vecchio amico accusato di corruzione e una misteriosa scomparsa.

Il cast con Alessandro Gassman: attori e personaggi

Alessandro Gassmann interpreta Guido Guerrieri;

Ivana Lotito interpreta Annapaola Doria;

Michele Venitucci interpreta Carmelo Tancredi;

Lea Gavino interpreta Consuelo Favia;

Anita Caprioli interpreta Nadia Greco; Michele Ragno interpreta Toni Costantino; Stefano Dionisi interpreta il Giudice Piero Larocca; Gaetano Bruno interpreta il Procuratore Berardi; Francesco Colella interpreta Stefano Corsano; Antonia Liskova interpreta Margherita; Umberto Sardella interpreta Pasquale; Davide Mancini interpreta Quintavalle.

Quante puntate sono e come vederle in tv e streaming

La serie Guerrieri – La regola dell'equilibrio è composta da quattro puntate. Sarà possibile assistere agli episodi in diretta su Rai1, oppure in streaming e in replica su RaiPlay. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata in onda lunedì 9 marzo;

Seconda puntata in onda lunedì 16 marzo;

Terza puntata in onda lunedì 23 marzo;

Quarta puntata in onda lunedì 30 marzo.

Dove è stata girata Guerrieri – La regola dell’equilibrio

La serie è ambientata a Bari, con molte scene presso il Tribunale. Come ha spiegato il regista Gianluca Maria Tavarelli, la location è stata fondamentale per raccontare un ambiente caratterizzato da pile di faldoni e avvocati che si mescolano a poliziotti e gente comune. Ha preferito non abbellire le aule per restituire un maggior senso di verità. Bari ha contribuito fortemente a evocare il realismo che Tavarelli intendeva portare sullo schermo.