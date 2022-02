Emma Marrone e il gesto femminista sul palco di Sanremo 2022 Emma Marrone ha cantato la canzone Ogni volta è così sul palco di Sanremo 2022. Il testo recita “Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare” e il segno femminista di una vagina, simbolo di libertà sessuale e autonomia di pensiero, ha scatenato le reazioni di approvazione sui social.

Emma Marrone ha cantato la canzone Ogni volta è così sul palco di Sanremo 2022. Il testo recita "Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare" che, come lei stessa ha spiegato, "sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti". Il gesto femminista di una vagina che ha accompagnato quel particolare passaggio ha colpito il pubblico dell'Ariston e dei social, che hanno apprezzato ancora una volta il modo in cui Emma si è spesa a favore della causa di genere.

Il gesto della vagina con le dita rivolte verso l'alto o verso il basso rappresenta in modo stilizzato una vulva. Questo gesto è divenuto popolare negli anni settanta durante le proteste per la parità e i diritti delle donne, anche se non si è certi della sua esatta origine. Pare sia stato usato per la prima volta da Giovanna Pala a Parigi nel 1971 durante un convegno che trattava in modo evocativo la violenza sulle donne, un triangolo fatto con le dita, unendo le punte dei pollici e quelle degli indici, lasciando un vuoto nel mezzo che simboleggiasse lo spiraglio di libertà attraverso cui potesse avere sfogo quella rivoluzione sessuale.

In una folta schiera di manifestanti, la giovane femminista lanciò al cielo questo segno di protesta, confessando di averlo visto sulla copertina di una rivista femminista francese chiamata Le torchon brûle. Di lì in poi, fu usato prima in Francia e poi in tutta Europa come simbolo per liberare dell'organo sessuale femminile dai tabù e dai vincoli culturali che lo portavano a essere funzionale solo alla riproduzione. Ha acquisito sempre di più un significato profondo, a tal punto da stimolare la riflessione sull'utilizzo dei contraccettivi e sull'autonomia della donna nei confronti della sua sessualità.