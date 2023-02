Fantasanremo 2023 della terza serata: cantanti e punti aggiornati in diretta, malus per Grignani Iniziata la terza serata del Festival di Sanremo 2023, partita la gara con i punti per il Fantasanremo. Benissimo Rosa Chemical e Paola e Chiara, male per Gianluca Grignani: il cantante ha perso 50 punti per aver interrotto l’esibizione. Punti per Lazza: ringrazia i presenti dopo l’esibizione, poi scende in platea.

A cura di Gaia Martino

Occhi puntati su Fantasanremo, il gioco che ha attirato circa 4 milioni di appassionati di Sanremo. Dopo il successo delle prime due serate, i giocatori sono affamati di punti bonus: terminata la terza serata del Festival, si aggiornerà la classifica delle singole squadre. Tra i Big in gara, numerosi si sono attivati per permettere ai giocatori che hanno puntato su loro di guadagnare punti grazie al regolamento: il batti cinque a Gianni Morandi resta il bonus più gettonato.

LDA è l'artista con più punti al Fantasanremo

Qualcuno tra gli artisti in gara riuscirà a superare LDA nella classifica Fantansanremo? Al momento l'ex allievo di Amici che sul palco dell'Ariston ha presentato Se poi domani, è il cantante che ha totalizzato il maggior numero di punti dopo la seconda serata: ha conquistato fino ad ora 125 punti con alcuni gesti tra cui il caffè sospeso per i Cugini di campagna, il braccialetto azzurro, gli occhiali da sole sul palco dell'Ariston e la proposta di matrimonio accettata su Twitter. Subito dopo, al secondo posto in classifica, per ora, c'è Sethu con 115 punti. Ultima Shari con 25 punti.

La terza serata del Festival è iniziata con i primi +10 per Paola e Chiara che hanno conquistato il bonus per essersi esibite per prime sul palco dell'Ariston, altri 5 punti con i loro outfit glitterati e per i ballerini sul palco. Benissimo per Rosa Chemical che ha conquistato +20 punti con il Bonus solidale (l'ukulele sul palco) e +5 per gli occhiali da sole, poi + 10 per aver twerkato sul palco. +5 per Mara Sattei per l'outfit glitterato.

Male Grignani: -50 punti malus per aver fermato l'esibizione

Ha iniziato l'esibizione conquistando +5 punti con il Bonus Dargen per aver indossato occhiali da sole sul palco, e +10 per la spilla LGBTQ+, ma ne ha persi 50 in corso d'opera: Gianluca Grignani ha interrotto l'esibizione per problemi tecnici, gesto che lo punisce al Fantasanremo. Dopo la performance ha conquistato +20 per il mic drop e +10 per la scritta No War sulla schiena. Poi ha perso di nuovo nuovi punti: -66.6 per aver bestemmiato.

Levante ha conquistato +5 per essere stata presentata dalla co-conduttrice Paola Egonu. +5 per Tananai prima di esibirsi: il Big in gara ha baciato sia il conduttore Amadeus che Paola Egonu al suo ingresso, poi ha ringraziato l'orchestra con il linguaggio dei segni conquistando altri punti: si tratta del bonus LIS.

Lazza conquista punti: indossa gli occhiali, poi scende in platea dalla madre

Lazza conquista nuovi punti indossando gli occhiali sul palco (+5) ma ne perde 5 per essersi seduto sulle scale dell'Ariston. Altri punti per il Fantsanremo: dopo l'esibizione ha ringraziato tutti i presenti, poi è sceso in platea (+15), per abbracciare la madre (+10).

+5 per LDA per aver indossato un look luminoso.