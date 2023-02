Il FantaSanremo sfiora 4 milioni di squadre, i fondatori a Fanpage.it: “Ormai è un lavoro da 16 ore al giorno” La prima edizione del FantaSanremo è stata giocata nel 2020, le squadre iscritte erano 47. L’anno dopo i ragazzi e le ragazze del bar Corva di Porto Sant’Elpidio hanno deciso di spostare il loro gioco online: in poche ore sono arrivati a 47.000 squadre iscritte. E lì che è cominciato tutto.

Scattata la mezzanotte del 6 febbraio dovevano chiudersi anche le iscrizioni al FantaSanremo. Poi è arrivato l’extra time. Una manciata di ore in più per completare la costruzione delle squadre. Quest’anno il numero delle squadre iscritte sfiora i 4 milioni. Mentre stiamo scrivendo questo articolo è arrivato a 3.931.215, e mancano ancora cinque ore alla chiusura.

Quest’anno ogni utente può creare cinque squadre e partecipare a cinque leghe diverse. Qui vi lasciamo il nostro articolo con tutte le regole ufficiali. Certo, per gestirle tutte bisogna essere discretamente affezionati al Festival. In ogni caso, anche nelle stime più prudenti, con questo numero di squadre vuol dire che al FantaSanremo hanno partecipato circa 800.000 utenti.

Il bar dove è nato tutto: “Benvenuti al Papalina”

Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata quasi una liturgia. I cantanti arrivavano sul palco e prima, durante o dopo la loro esibizione lasciavano sul microfono due parole che avrebbero fatto esultare chi li aveva scelti per le loro squadre: “Papalina, Zia Mara”. Se “Zia Mara” era facilmente collegabile a Mara Venier, all’inizio per il pubblico non abituato è stato più difficile decifrare “Papalina”.

Il bar Corva da Papalina è un locale di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. Ora davanti al suo ingresso è affissa una targa: Casa FantaSanremo. È qui che un gruppo di amici, che per lavoro si occupano proprio di musica, nel 2020 ha cominciato a stilare le regole del FantaSanremo. Ed è da qui che Fanpage.it ha intervistato Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del gioco.

“Nel 2020 si è deciso di creare questo fantasy game in cui ogni ragazzo faceva la sua squadra con cinque artisti, nominandone uno come capitano. A seconda di quello che questi artisti facevano durante il Festival, ogni squadra vinceva o perdeva punti”. Tutto è diventato virale nel 2021, quando il FantaSanremo è arrivato online: “Prima siamo arrivati a mille squadre iscritte, poi a 10.000 e poi a 47.000. Questi numeri hanno distrutto i nostri server”.

Un meme che diventa un lavoro

Ormai il FantaSanremo è diventato un impero. Al di là dei numeri degli iscritti, quello che era solo un gioco online ora è diventato molto di più: ci sono gli sponsor, ci sono eventi e c’è una collaborazione sempre più stretta con gli artisti del Festival di Sanremo: “L’organizzazione del FantaSanremo è più complicata di quello che sembra. Subito dopo la fine dell’Eurovision cominciamo a creare il nuovo regolamento e a creare il nuovo sito. Ogni anno cominciamo in netto anticipo per poi non trovarci impreparati quando annunciano i cantanti in gara”.

Praticamente un lavoro. “In questi anni siamo cresciuti esponenzialmente. Ci dobbiamo ancora strutturare ma stiamo capendo come funziona il mondo del FantaSanremo. Qualcuno di noi si è specializzato nella gestione dei social, altri nella creazione delle grafiche, altri nella parte tecnica e informatica e altri si occupano della parte creativa. Il FantaSanremo ci occupa dalle 12 alle 16 ore al giorno, quindi per forza di cose sta diventando un lavoro”.